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Волгоградские школьники участвуют в Международном слете юных поисковиков
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Волгоградские школьники участвуют в Международном слете юных поисковиков 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Москве стартовал Международный слет детских поисковых отрядов «Герои нашего времени». В нем участвуют школьники из российских городов, в том числе из Волгограда, и стран СНГ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея Победы, в день торжественного открытия мероприятия с ребятами встретились потомки талантливых полководцев Великой Отечественной войны — Конева, Рокоссовского, Еременко, Говорова, Соколовского. Они рассказали ребятам о своих прославленных родственниках и об истории их битв. Председатель правления Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева отметила, что нужно помнить не только героев, но и тех, кто был в тылу и там ковал Великую Победу. «Надо помнить тех, кто стоял на заводах и фабриках. В каждой семье хранится память о войне и о тех, кто ее добывал, и пока наш народ будет помнить их, мы будем страной героев», -отметила она. В Международном слете участвуют делегации из городов-героев и городов воинской славы России — юные поисковики из Волгограда, Йошкар Олы, Коврова, Курска, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Чувашии и школьники из Белоруссии. Отметим, участники слета обменяются опытом организации волонтерского движения, школьных музеев, исследовательской деятельности, поделятся информацией о работе кадетских корпусов. Слет юных поисковиков проходит в эти дни и в Международном детском центре «Артек».
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