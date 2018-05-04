Волгоградские школьники участвуют в Международном слете юных поисковиков

В Москве стартовал Международный слет детских поисковых отрядов «Герои нашего времени». В нем участвуют школьники из российских городов, в том числе из Волгограда, и стран СНГ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея Победы, в день торжественного открытия мероприятия с ребятами встретились потомки талантливых полководцев Великой Отечественной войны — Конева, Рокоссовского, Еременко, Говорова, Соколовского. Они рассказали ребятам о своих прославленных родственниках и об истории их битв. Председатель правления Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева отметила, что нужно помнить не только героев, но и тех, кто был в тылу и там ковал Великую Победу. «Надо помнить тех, кто стоял на заводах и фабриках. В каждой семье хранится память о войне и о тех, кто ее добывал, и пока наш народ будет помнить их, мы будем страной героев», -отметила она. В Международном слете участвуют делегации из городов-героев и городов воинской славы России — юные поисковики из Волгограда, Йошкар Олы, Коврова, Курска, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Чувашии и школьники из Белоруссии. Отметим, участники слета обменяются опытом организации волонтерского движения, школьных музеев, исследовательской деятельности, поделятся информацией о работе кадетских корпусов. Слет юных поисковиков проходит в эти дни и в Международном детском центре «Артек».