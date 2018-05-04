Японская фотография и московский модерн: чем любоваться в пятницу вечером

Пусть рабочая неделя выдалась короткой — отдохнуть после нее все равно стоит. Начните строить планы на вечер уже сейчас: помимо долгой прогулки по почти летней Москве, есть как минимум пять вариантов. Два этажа «Мультимедиа-арт-музея» заняты работами японских фотографов, Уэс Андерсон снял новый фильм (кстати, тоже про Японию), а на ВДНХ стартовал летний образовательный проект.

Посмотреть новый фильм Уэса Андерсона

Время: в зависимости от выбранного сеанса

Место: кинотеатры сети «Москино»

Умиление, восхищение, восторг: новый анимационный фильм короля симметричных кадров и трагикомических сюжетов Уэса Андерсона наконец-то вышел в российский прокат. Поклонники режиссера ждали этого момента затаив дыхание: с премьеры его последнего на сегодня кинофильма «Отель „Гранд Будапешт“» прошло целых четыре года. Над сценарием «Острова собак» Андерсон работал со своим постоянным соавтором и другом Романом Копполой

Действие разворачивается в недалеком будущем в Токио. Главный герой, пес Спотс, оказывается в спецрезервации, куда свозят бродячих собак во избежание эпидемии собачьего гриппа. Его хозяин мальчик Атари отправляется на поиски друга. Персонажи фильма говорят голосами постоянных актеров Андерсона — Тильды Суинтон, Эдварда Нортона Билла Мюррея . Услышать их можно в кинотеатрах «Звезда», «Салют» и «Юность» — здесь фильм показывают на оригинальном языке с субтитрами.

«Остров собак» — второй опыт Андерсона в области анимации. Первый, кукольный «Бесподобный Мистер Фокс», удостоился двух номинаций на «Оскар», премии Национального совета кинокритиков США и упоминания влиятельным французским журналом о кино «Кайе дю синема» в числе пяти лучших фильмов 2010 года. «Остров собак», открывший конкурсную программу юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля, уже отмечен двумя наградами — «Серебряным медведем» Берлинале и призом зрительских симпатий американского кинофестиваля South by Southwest.

Сходить на балет

Время: 19:00 Место: Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (улица Большая Дмитровка, дом 17)

Сегодня есть последняя возможность увидеть в этом театральном сезоне «Сюиту в белом» Иржи Килиана в постановке нового худрука Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Лорана Илера , удостоенную «Золотой маски — 2018».

Свежая интерпретация неоклассического балета, в которой французская элегантность причудливо переплелась с русской страстью, входит в программу вечера «Лифарь/Килиан/Форсайт». «Сюита в белом», впервые поставленная на сцене Гранд-опера в оккупированном Париже 1943 года, делит сцену с двумя легендарными балетами 1991 года — «Маленькой смертью» Иржи Килиана и «Второй деталью» Уильяма Форсайта

Посмотреть две выставки японской фотографии

Время: до 21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

В «Мультимедиа-арт-музее» сейчас проходят две отличные выставки японской фотографии — подробная ретроспектива живого классика Масао Ямамото «Футляр пустоты» и экспозиция «Память и свет», объединившая работы японских фотографов второй половины ХХ века из коллекции Европейского дома фотографии.

Работы Масао Ямамото метко сравнивают с хокку — миниатюрные серебряно-желатиновые снимки, отпечатанные и специально состаренные вручную, производят впечатление, схожее с тем, что испытывает читатель традиционной японской поэзии. Главное ощущение — удивление: неожиданностью образов, способом их передачи, предельной лаконичностью. Снимки Ямамото, как и хокку, выстроенное по всем законам жанра, сложнее, чем кажутся на первый взгляд, и на этих птиц, камни, сосуды с водой и прочие объекты можно смотреть очень подолгу.

Этажом выше «Футляра пустоты» расположилась выставка «Память и свет» — снимки, понятные не только адептам восточной мудрости, но и вообще любому современному человеку. В основе экспозиции — часть коллекции, подаренной в 1992 году Европейскому дому фотографии в Париже типографией Dai Nippon Printing Co. Ltd для знакомства европейской публики с японской фотографией. От провокационных работ Нобуёси Араки до сюрреалистических снимков Уэда Сёдзи, от бытовых зарисовок до концептуальных проектов, осмысляющих трагедию Хиросимы и Нагасаки, — краткий экскурс в историю японской послевоенной фотографии.

Послушать лекцию о московском модерне

Время: 19:00 Место: лекторий павильона «Рабочий и колхозница» ВДНХ (проспект Мира, дом 123б)

Тех, кто не представляет культурного отдыха без получения новых знаний, ждут на ВДНХ — сегодня в павильоне «Рабочий и колхозница» можно послушать лекцию о московском модерне. Москвовед, исследователь архитектуры Александр Иванов расскажет о коротком отрезке времени на рубеже XIX и ХХ веков, оставившем на современных московских улицах самые странные, красивые и запоминающиеся здания. Лектор объяснит, что отличает московский модерн от петербургского, расскажет, чем вдохновлялись московские зодчие, и научит отличать здания, построенные под влиянием французской архитектуры от домов, создатели которых больше любили Италию.

Лекция бесплатная, без регистрации.