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Клещи покусали 47 человек в Северной Осетии с начала года
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Клещи покусали 47 человек в Северной Осетии с начала года 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Клещи покусали 47 человек в Северной Осетии к 26 апреля 2018 года, сообщили STAV.AIF.RU в Роспотребнадзоре по РСО-А.
Нападения клещей на отдыхающих происходили в парках, скверах, на дачах и кладбищах. В больницу обратились 23 взрослых и 24 ребёнка. К счастью, никто из них не заразился инфекциями, которые разносят клещи.
Республиканский Роспотребнадзор напоминает гражданам правила безопасного отдыха на природе. Чтобы обезопасить себя и детей от укусов, нужно носить закрытую одежду и обувь, использовать репелленты и осматривать друг друга на предмет присосавшихся насекомых каждые 10-15 минут.
Врачи не рекомендуют снимать клещей самостоятельно, так как при этом легко повредить хоботок насекомого и оставить его под кожей. Чтобы операция прошла без последствий, стоит обратиться в медпункт, а насекомое передать в лабораторию на анализ.
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