Клещи покусали 47 человек в Северной Осетии с начала года

Клещи покусали 47 человек в Северной Осетии к 26 апреля 2018 года, сообщили STAV.AIF.RU в Роспотребнадзоре по РСО-А.

Нападения клещей на отдыхающих происходили в парках, скверах, на дачах и кладбищах. В больницу обратились 23 взрослых и 24 ребёнка. К счастью, никто из них не заразился инфекциями, которые разносят клещи.

Республиканский Роспотребнадзор напоминает гражданам правила безопасного отдыха на природе. Чтобы обезопасить себя и детей от укусов, нужно носить закрытую одежду и обувь, использовать репелленты и осматривать друг друга на предмет присосавшихся насекомых каждые 10-15 минут.

Врачи не рекомендуют снимать клещей самостоятельно, так как при этом легко повредить хоботок насекомого и оставить его под кожей. Чтобы операция прошла без последствий, стоит обратиться в медпункт, а насекомое передать в лабораторию на анализ.