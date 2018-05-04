Сделай антикоррупционное селфи и получили приз от общественников

На конкурс Общественной палаты ЯНАО «Я — против коррупции» уже поступило десять заявок.

Это коллективные и индивидуальные фотографии с надписью #ЯпротивКоррупции. По условиям конкурса фотография может быть размещена в социальной сети с сопровождающей подписью и хэштегами #ЯпротивКоррупции, #ОбщественнаяпалатаЯмала.

Победители и призеры фотоконкурса будут определены по следующим номинациям: самая массовая фотография; самая творческая фотография; самая позитивная фотография; самая дружная фотография; самая оригинальная фотография; самая деловая фотография; у борьбы с коррупцией нет возраста; лучшее антикоррупционное селфи.

Работы должны нести агитационную, пропагандистскую нагрузку против коррупции, например, с помощью выразительных композиций или интересных и необычных фотосюжетов, удачных слоганов, либо других способов.

Так организаторы надеются привлечь граждан, детей и молодежь к антикоррупционной пропаганде, формированию негативного отношения к фактам коррупции, а также популяризации честного и законопослушного образа жизни.

Заявки принимаются по 31 мая. Награждение победителей состоится 12 июня. Работы с пометкой «Конкурс» необходимо направить в электронном виде на адрес электронной почты Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Конкурс проводится Общественной палатой Ямала при поддержке Центра развития гражданских инициатив ЯНАО и муниципальных общественных палат.