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Тюменские специалисты заинтересовались медоборудованием «Швабе»
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Тюменские специалисты заинтересовались медоборудованием «Швабе» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ, входит в состав холдинга «Швабе») рассчитывает расширить географию поставок медицинской аппаратуры, сообщил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев, комментируя участие предприятия в прошедшей недавно в Тюмени выставке «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты — 2018».
Как сообщает пресс-службы «Швабе», ЗОМЗ продемонстрировал на выставке офтальмологическое оборудование — щелевую лампу, офтальмоскоп, диоптриметр и монобиноскоп, а также фотометры, предназначенные для проведения широкого спектра исследований.
"Наше офтальмологическое и лабораторное оборудование поставляется во многие регионы России и страны СНГ. Тем не менее, мы уделяем большое внимание расширению географии продаж — на сегодняшний день это одна из приоритетных задач в рамках маркетинговой стратегии предприятия. В Уральском федеральном округе существует довольно высокий спрос на эту группу продукции, что открывает широкие возможности для поставок по итогам прошедшей выставки. В частности, в рамках мероприятия интерес к изделиям ЗОМЗ проявили представители ряда торговых компаний региона", — сказал Расторгуев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Пресс-служба холдинга отмечает, что ежегодная специализированная выставка «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты — 2018» является масштабным событием в сфере здравоохранения Тюменской области. В этом году ее посетили более трех тысяч человек — руководители и специалисты профильных и смежных предприятий Тюменской области.
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