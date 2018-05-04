Тюменские специалисты заинтересовались медоборудованием «Швабе»

Как сообщает пресс-службы «Швабе», ЗОМЗ продемонстрировал на выставке офтальмологическое оборудование — щелевую лампу, офтальмоскоп, диоптриметр и монобиноскоп, а также фотометры, предназначенные для проведения широкого спектра исследований.

"Наше офтальмологическое и лабораторное оборудование поставляется во многие регионы России и страны СНГ. Тем не менее, мы уделяем большое внимание расширению географии продаж — на сегодняшний день это одна из приоритетных задач в рамках маркетинговой стратегии предприятия. В Уральском федеральном округе существует довольно высокий спрос на эту группу продукции, что открывает широкие возможности для поставок по итогам прошедшей выставки. В частности, в рамках мероприятия интерес к изделиям ЗОМЗ проявили представители ряда торговых компаний региона", — сказал Расторгуев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Пресс-служба холдинга отмечает, что ежегодная специализированная выставка «Медицина. Стоматология. Индустрия красоты — 2018» является масштабным событием в сфере здравоохранения Тюменской области. В этом году ее посетили более трех тысяч человек — руководители и специалисты профильных и смежных предприятий Тюменской области.