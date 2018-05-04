Пермскую набережную увеличат с помощью плавающего причала

В Перми начали строительство «Причала № 5» — плавающей платформы, которая на лето станет частью городской набережной.

Новая площадка размером в 500 квадратных метров станет пространством для различных проектов. На ней разместят гриль-ресторан, зал для просмотра кинофильмов и видеотрансляций с культурных и спортивных мероприятий, банкетный зал. В пространстве оборудуют концертную площадку для камерных мероприятий и банкетный зал, а также швартовый пирс и места для пляжного отдыха и спортивной рыбалки. Кроме того, здесь обустроят смотровые площадки, чтобы после ночных вечеринок на причале любоваться закатом.

По задумке авторов идеи, здесь можно будет оказаться за пределами привычного пространства города, не покидая при этом центра Перми. Плавный переход между сушей и водой обеспечат 15 якорей общим весом 15 тонн. Они будут держать на плаву платформу общей грузоподъемностью 100 тонн. Поверхность «Причала №5» покроют сосновой доской.

Вход на причал оборудуют и со стороны пермской набережной, и со стороны реки. Это позволит швартовать к площадке одновременно до 15 судов.

Площадка будет работать с середины мая до середины сентября. По словам организаторов, это частный проект, имя инвестора они пока не разглашают.