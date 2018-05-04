10 сериалов, которые смотрят запоем 

Знакомо это ощущение, когда думаешь, сейчас досмотрю серию и хватит на сегодня, а потом, не моргнув глазом, включаешь следующую? Не, ну как можно остановиться, когда у героев, можно сказать, жизнь на волоске, а ты тут эгоистично пойдешь спать. И так до утра. Хорошо еще, если завтра выходной.
Netflix в этом году очередной раз посчитал, какие сериалы зрители смотрят запоем. К этой категории отнесли шоу, у которых хотя бы один сезон отсматривался пользователями полностью в течение недели.
И вот десятка самых-самых:
Во все тяжкие
Breaking Bad, 2008−2013
Во все тяжкие
История о медленном превращении школьного учителя химии в преступника открыла собой эпоху сюжетных сериалов, которые по глубине содержания соревнуются с большим кино. Сюжет здесь отточен настолько филигранно, что сериал затягивает намертво.
Оранжевый — хит сезона
Orange Is the New Black, 2013-…
Оранжевый — хит сезона
Пайпер — обычная фифа из Коннектикута, воспитанная в добропорядочной семье и ведущая вполне благополучную жизнь на грани замужества. Неожиданно оказывается, что она должна отсидеть в тюрьме целых 15 месяцев. Жених согласился ждать, а перед девушкой встала нелегкая задача выжить в этой бабской бандитской помойке.
Ходячие мертвецы
The Walking Dead, 2010-…
Ходячие мертвецы
В этом варианте плохого будущего начался зомби-апокалипсис. Интернета нет, еды нет, зомби ходят стаями и музыку громко не послушаешь. А хуже всего — люди. Урону от них больше, чем от мертвых тварей.
Карточный домик
House of Cards, 2013-…
Карточный домик
Интриги, шантаж, подкуп, манипуляции, насилие… Все, что скрывает большая политика от своих избирателей — это уютный плавательный бассейн для ушлого Фрэнка Андервуда и его хитрой жены.
Очень странные дела
Stranger Things, 2016-…
Очень странные дела
Загадочные происшествия в маленьком городке штата Индиана в 1983 году. Близость секретной лаборатории приводит к очень странным явлениям, участниками которых становятся четверо мальчишек.
Побег
Prison Break, 2005−2017
Побег (2005)
Начинается все с того, что Майкл Скофилд намеренно попадает в тюрьму, чтобы вытащить из нее своего старшего брата, несправедливо осужденного на казнь. Майкл знает здание как свои пять пальцев, так как сам занимался его реконструкцией, а если память подведет, у него есть специальная татуировка на теле, где все подробно зашифровано.
Нарко
Narcos, 2015-…
История взлета и падения колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
Анатомия страсти
Grey’s Anatomy, 2005-…
Анатомия страсти
Длиннющий сериал о врачах и их работе, но гораздо больше — об отношениях, которые завязываются на службе.
13 причин почему
13 Reasons Why, 2017-…
Одноклассница Клэя отправляет ему коробку с аудиокассетами, на которых подробно рассказывает о 13 причинах, побудивших ее совершить самоубийство. Одна из этих причин — сам Клэй.
Американская история ужасов
American Horror Story, 2011
Американская история ужасов
Все самое лучшее, что могла придумать современная ужастиковая индустрия. Атмосферность, шикарный каст, интересные и интригующие сюжеты. В каждом сезоне — новая история, которая в какой-то момент делает кульбит и сплетается с историями из предыдущих сезонов. Тем, кто любит побояться, крайне рекомендуется.