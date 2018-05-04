Екатерина III: чем запомнилась министр культуры СССР Фурцева

Екатерина Алексеевна Фурцева имеет огромный список регалий и званий: советский государственный и партийный деятель, Первый секретарь Московского городского комитета КПСС , член Президиума ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС, министр культуры СССР. Награждена четырьмя орденами Ленина, орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета».

Но этот впечатляющий перечень не передает и сотой доли неординарности и многогранности ее натуры, сотканной не просто из противоречий — из контрастов.

Судите сами. Родилась в 1910 году в Вышнем Волочке, в семье рабочего — и поднялась до вершин советской номенклатуры. Была красивой, любящей, победительно-женственной — и при этом очень жестким чиновником. Сделала головокружительную карьеру — и знала так мало личного счастья. И отзываются о Фурцевой очень по-разному, и в этих высказываниях нет полутонов. Одни говорят о ней с теплотой и любовью, другие не могут простить разбитые судьбы, закрытые выставки, спектакли, так и не увидевшие свет.

Так какой же она была, Екатерина Алексеевна Фурцева, прозванная «Екатериной III»?

Биография: внешнее

Родилась Екатерина Фурцева, как уже было сказано, в семье рабочего в Вышнем Волочке. В 1924 году вступила в ВЛКСМ, после школы два года работала на прядильно-ткацкой фабрике (ехидное прозвище «ткачиха» было дано ей не случайно). С 1930 года на комсомольской, затем на партийной работе, окончила Московский институт тонкой химической технологии им. М. Ломоносова, участник обороны Москвы. Депутат Верховного Совета, с 1954 года — Первый Секретарь Московского горкома КПСС, с 1956 года — член ЦК КПСС, с 1957 — член Президиума ЦК КПСС, с 1960 по 1974 год — министр культуры СССР. Екатерине Фурцевой не раз случалось оказаться в ситуациях, требующих немалого личного мужества. Например, участие в обороне Москвы. Молодая женщина была контужена во время бомбежки, но трудилась вместе со всеми, не жалея сил. В 1957 году семь членов Президиума ЦК КПСС, позднее объявленные «антипартийной группой», делают попытку сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Их поддержало большинство членов Президиума. Фурцева оказалась в числе тех, кто не побоялся выступить в защиту Хрущева.

То, что скрыто

Самый первый ее брак продлился всего три месяца. В 1931 году, в бытность свою секретарем Кореневского райкома комсомола в Курской области, Екатерина Фурцева вышла замуж за плотника из Коренево. Имя его, раскопавшие этот факт, кореневские краеведы не разглашают.

Согласно официальной биографии, Фурцева была замужем дважды.

Первым (точнее, вторым) ее мужем стал летчик Петр Иванович Битков, за которого она вышла замуж в 1935 году. Тогда летчики были очень в моде, и совсем неудивительно, что молодая Екатерина Фурцева увлеклась видным, мужественным Битковым. Однако, брак не принес ей счастья. В 1941 году, уйдя на фронт, он, как это часто бывало с офицерами на войне, увлекся другой, и не вернулся к Екатерине, несмотря на то, что у них была дочь.

В 1956 году она вновь вышла замуж. Ее избранником стал Николай Павлович Фирюбин. В это время Екатерина Фурцева работала в московском партийном аппарате, у ее подчиненного Фирюбина была семья, и роман по этой причине носил несколько скандальный характер. Разводы и вторичные браки людей, занимающих видное положение, совсем не поощрялись. Однако, свадьба все же состоялась. Впрочем, счастье длилось недолго. Вскоре Фирюбина назначили послом в Чехословакию. Сопровождать супруга в качестве «жены посла» Фурцева не пожелала, у нее успешно развивалась собственная карьера. Но, несмотря на все сложности, брак сохранился. Современники говорили, что Николай Павлович имел склонность помыкать женой и вел себя с ней подчас чересчур резко, компенсируя, вероятно, тот факт, что занимал более низкое служебное положение, чем она.

В любом случае, о том, что он вряд ли был ей настоящей опорой, говорит тот факт, что в 1960 году она вскрыла себе вены. Причиной стало решение Хрущова вывести ее из состава Президиума ЦК. Проблемы и неудачи на службе переносятся легче, если человек имеет надежный тыл, семью, где его любят и понимают. Фурцева, по всей вероятности, такой тихой гавани не имела.

Екатерина III: чем запомнилась?

Семейные дела и личные переживания были надежно скрыты от посторонних глаз. На людях Екатерина Фурцева всегда появлялась подтянутой, ухоженной, красивой и спокойной.

Принято говорить о том, что в советское время чиновники и партийный аппарат душили искусство и творческих людей, убивая все мало-мальски незаурядное и яркое. Во многом верно. Однако, вот лишь несколько фактов о деятельности Фурцевой на посту министра культуры.

Это по ее инициативе в Москву привезли «Джоконду», французских импрессионистов, состоялись гастроли Ла Скала, был учрежден Театр на Таганке. Благодаря поддержке Фурцевой в 1967 году в «Современнике» показали пьесу Михаила Шатрова «Большевики». Театр «Современник» благодаря ей получил здание на Маяковке. В столице открылся Театр эстрады, а еще — книжный магазин «Москва» на Тверской, прошла выставка работ Марка Шагала . В СССР начались недели французского и итальянского кино, проходили гастроли советских театров за рубежом.

И в то же время — при Фурцевой происходил разгон выставки художников-абстракционистов, она запретила выступать на отечественных сценах М. Ростроповичу, по ее прихоти Ролану Быкову запретили играть Пушкина — выстраданную, великолепно выстроенную и прочувствованную им роль.

… Она скоропостижно скончалась в ночь с 24 на 25 октября 1974 года. Официально, она умерла от «острой сердечной недостаточности». Однако, все знавшие ее, уверяли, что Фурцева покончила с собой.