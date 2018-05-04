Сделай сам. Как в Ростовской области поддерживают инициативу снизу

Мы привыкли ругать власть: то не так и это не эдак. Гораздо тяжелее попробовать что-то сделать самим. Некоторые пробуют, и результаты оказываются самыми неожиданными.

И украсим, и починим

Внимание всех, кто проезжает через город Аксай по дороге (ул. Садовая) на Большой Лог и Старочеркасск, привлекает серия ярких реалистичных граффити. Когда-то это были просто задние стены гаражей, а сейчас местная достопримечательность, у которой с удовольствием фотографируются туристы.

Создатель уличных полотен Юрий Удовиченко объясняет, что в 2015 году он решил подарить городу три рисунка к 9 Мая: красиво оформленный символ Дня Победы, а также изображения знаменитого лётчика Кожедуба и красноармейца-танкиста. Всё выполнено в фотореалистичной технике. Такой стиль требует тщательной прорисовки всех деталей.

«Администрация меня поддержала, чуть позже над панно даже установили подсветку, — рассказывает Юрий. — Попросили сделать ещё рисунки».

В итоге получился некий экскурс в историю. Начинается с изображения степи и пасущихся лошадей, потом индустриализация, война: взятие Рейхстага, Парад Победы, момент, когда советские солдаты бросают знамёна фашистов. Отражены и такие достижения страны как полёт в космос Юрия Гагарина , получение Михаилом Шолоховым Нобелевской премии за «Тихий Дон», Олимпиады 1980 и 2014 годов, строительство аэропорта «Платов».

Реалистичные рисунки на стенах гаражей — сейчас местная достопримечательность, у которой с удовольствием фотографируются туристы. Фото: Администрация Аксайского района

Летом 2018-го художник планирует реставрировать патриотическое граффити, на это местная администрация специально выделила средства. Кстати, Юрий Удовиченко разрисовал яркими картинками из сказок унылые бетонные заборы возле детских площадок. Просто так, бесплатно.

Устали ждать…

А иногда дончане сами принимаются чинить дороги. Так, житель Октябрьского района Максим Тарасов , устав от отписок чиновников, сам заделал ямы на ул. Народного Ополчения. Мужчина купил щебень и засыпал около десяти выбоин.

Благодаря настойчивости Владимира Лисицкого удалось сохранить часы в Покровском сквере (установленные в 1935 году и уцелевшие при оккупации), которые долго оставались бесхозными.

Ростовчанин сам зацементировал основание, повреждённое при очередной укладке плитки, отремонтировал постамент часов, и в итоге стал инициатором восстановления исторической достопримечательности.

Война за декор

Но не всегда подобные истории имеют счастливый конец.

Однотипные скучные стены своего подъезда (ул. Добровольского, 8/3) художник Константин Николаев превратил в музей. Картины, фрески, лепнина, кованые перила и барельефы — всё это на лестничных клетках обычной панельной многоэтажки.

Константин живёт на 10-м этаже, но начал класть плитку и украшать потолки и стены с первого этажа. Всё за свой счёт. Кто-то из жильцов финансово помогал, но, по словам художника, это капля в море.

«Дом сдали с многочисленными недоделками. Я начал исправлять брак. Многие соседи боялись со мной общаться, мол, вдруг начну с них денег требовать! Кто-то и вовсе говорил: «Тебе рублики девать некуда, отдай их лучше мне».

Сейчас в оригинальном подъезде развязались настоящие боевые действия. Художник считает, что председатель ТСЖ категорически против всего, что он делает.

На Константина даже подавали в суд, якобы для проведения ремонта в доме должны дать согласие 2/3 (две трети) жителей. Были случаи, когда картины царапали, чёркали фломастером.

«В полицию жаловаться бесполезно — подъезд общедомовое имущество, а значит ничьё» — разводит руками Николаев».