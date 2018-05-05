Что нужно знать об истории России

Россия неоднократно влияла на формирование облика мира как в политическом, так и в социальном отношении. Это страна с уникальной и таинственной историей. Холодные земли, на которых долгие годы властвовали императоры и императрицы при чрезвычайно самобытном стиле правления и культуре, на протяжении всей российской истории становились сценой для многих событий, оказавших прямое или косвенное влияние на турецкую историю.

Политическая история России

Россия в своей истории пережила радикальные политические трансформации. Империя, которой до 1917 года управлял царский режим, в результате Октябрьской революции 1917 года обрела новое политическое устройство и в дальнейшем получила название «Союз Советских Социалистических Республик». В 1991 году эта структура тоже разрушилась. России, которая и в современном мире смогла стать значимой страной, в разные периоды истории удавалось направлять политические и социальные мировые процессы, обеспечивать возникновение событий, оставляющих след в истории многих народов.

Русская литература

Русские, направлявшие мировую историю, добились значительных прорывов во многих областях, прежде всего в промышленности после Второй мировой войны, а также в социальной и культурной сферах. Не стала исключением и русская литература, которая подарила мировому литературному наследию единственные в своем роде произведения, созданные такими авторами, как Достоевский, Пушкин, Толстой, Тургенев. Шедевры русской литературы, оказавшие влияние и на становление современного искусства слова, в свое время были самыми печатаемыми во всем мире и Европе. Они в то же время сыграли важную роль в том, что о русской культуре и жизни русского общества узнали люди по всему миру, и с тех пор Россия притягивает большое число иностранцев. Кроме того, произведения русской литературы проливают свет на историю и события определенного периода в России, представляя взгляд на них с иных точек зрения.

Русская архитектура

Русская архитектура, будучи одним из течений, оказавших наибольшее влияние на архитектуру нового времени, и обладая определенными характерными особенностями, узнается во многих архитектурных творениях практически в каждой стране, входивших в состав СССР. Кремлевский дворец, который находится в Москве и сегодня является резиденцией главы государства, — одно из самых известных и великолепных произведений русской архитектуры. Церкви, соборы, национальные театры, построенные в соответствии с русскими архитектурными традициями, в странах, в прошлом находившихся под российским влиянием, и сегодня входят в число тщательно охраняемых и обладающих туристической ценностью сооружений.