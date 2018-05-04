Планы на выходные в Ленинградской области: 5 — 6 мая

Чем заняться в выходные в городах Ленобласти? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших субботы и воскресенья.

На 5 мая субботу запланировано множество экологических акций, в которых может принять участие любой желающий:

09.00 — начнется традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Садовод-2018» в Кировске (ул. Советская, д. 1, спортивный комплекс имени Ю. А. Морозова)

09.00 — начнет поражать своим гостеприимством весенняя районная сельскохозяйственная ярмарка во Всеволожске (Юбилейная площадь).

10.00 — стартует автопробег по местам боевой славы Кингисеппского района. Митинг у братской могилы красноармейцев, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

10.00 — экологический субботник и посадка деревьев в центре Тосно.

11.00 — начнется экологическая акция «Нашим рекам и озерам — чистые берега!» в Киришском районе, около памятного знака «Сапёрам Волховского и Ленинградского фронтов».

11.00 — муниципальный этап Общероссийской акции по уборке водоемов и берегов «Вода России» стартует в Тихвине (5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер»).

11.00 — общероссийская акция по уборке водоемов и берегов «Вода России» и молодежная акция «Дерево Победы» начнется в Бокситогорске (ул. Комсомольская, д. 5А, Дворец культуры)

12.00 — экологическая акция «Чистый берег» в городе Приозерске приглашает всех желающих (ул. Заозерная, участок №12, комплекс «Точка на карте Приозерск»). На ней планируется присутствие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

12.00 — состоится открытие памятника погибшим в блокадном Ленинграде во Всеволожске (Румболовская гора, 10 км Дороги Жизни).

12.00 — патриотическая акция для детей и родителей «Чтобы дети наши помнили…» пройдет в Гатчине (площадь Победы, пер. Революционный, Памятник воинам, защитникам и освободителям Гатчины).

12.00 — праздничная программа для ветеранов «Майский вальс Победы!»приглашает всех в Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, социокультурный центр «Тэффи».

13.00 — открытие клуба молодых семей «Семейная академия» пройдет в Гатчинае ул. Достоевского, д. 2, Дворец молодежи.

14.00 — районный фестиваль военно-патриотической песни «Победа остается молодой» приглашает вас в Дом культуры «Юбилейный» поселка Глажево.

14.00 — гала-концерт «Виват, ДЦЭР!», посвящённый 25-летию детского центра эстетического развития (детская школа искусств) пройдет в Лодейном Поле, пр. Урицкого, д. 1, Дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.

15.00 — областной детский фестиваль военно-патриотической песни «Дети России — дети Победы» в рамках ХII Всеволожского патриотического марафона военной песни откроет свои двери в деревне Щеглово.

5 — 6 мая пройдут областные соревнования по тяжелой атлетике, посвященные Дню Победы (город Тихвин, ул. Советская, д. 45, спортивный клуб «Спарта»).

6 мая, воскресенье:

11.00 — V фестиваль ретро-техники и любителей военной истории откроется в Гатчине. Маршрут колоны: Госпитальный пер. — пр. 25 Октября — ул. Чкалова — ул. Чехова — ул. Рощинская — пр. 25 Октября — ул. Соборная.

12.00 — молодежная акция «Мы — вместе!» пройдет в Лодейном Поле на Центральной городской площади.