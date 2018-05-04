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В ДК Дружба прошёл отчётный концерт творческих коллективов
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В ДК Дружба прошёл отчётный концерт творческих коллективов 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Евгений Иванов отметил лучших сотрудников предприятий и учреждений.
В минувшее воскресенье в ДК «Дружба» поселения Вороновское состоялся отчётный концерт творческих коллективов Дома культуры. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.
В рамках концертной программы прошло традиционное награждение лучших сотрудников предприятий и учреждений, приуроченное к празднованию Дня труда. Глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов отметил лучших тружеников благодарственными адресами и памятными подарками.
Творческие коллективы Дома культуры выступили со своими лучшими номерами, также в ходе презентации была представлена работа всех коллективов учреждения. В конце праздничной программы руководители кружков и коллективов так же были награждены от имени руководства ДК «Дружба».
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