Почему закрывают кинотеатры?

Кинотеатр — одно из самых излюбленных мест отдыха для людей во всех уголках нашей планеты. Каждый год их количество стремительно возрастает, однако существует ряд причин, при несоблюдении которых, любой кинотеатр будет закрыт за считанные дни. Киноафиша собрала список возможных оснований для закрытия кинотеатра.

Нарушение правил безопасности

Первое, на что нужно обратить внимание — это правила безопасности. Существует внушительный список, посвященный обязательным действиям ответственных лиц, в нем расписаны и технические отчеты, и всевозможные протоколы испытаний и многое другое. Несоблюдение этих правил может привести не только к закрытию вашего кинотеатра, но и спровоцировать ситуацию, при которой могут пострадать люди. Ежедневные проверки обезопасят вас от неприятных случаев, и здесь нужно быть предельно внимательными ко всему, чтобы ни у кого не было повода задавать вопрос, почему были закрыты двери кинозала.

Кинотеатр советских времен

Отсутствие дохода

Ситуация номер два — ваш кинотеатр перестал приносить доходы. Может быть, это старый советский кинотеатр с одним залом или он просто находится в невыгодном месте. В любом случае не стоит ждать волшебной реставрации, организованной высшими учреждениями, и брать инициативу в свои руки. Черпать вдохновение можно у молодых коллег по бизнесу, ведь последнее время по всей стране открываются кинотеатры с необычными условиями. Нынче можно посмотреть фильм на большом экране, сидя в кресле собственного автомобиля в Кинопаркинге или собрать друзей на диване какого-нибудь небольшого атмосферного кинотеатра. Ну, а в Греции, например, можно посмотреть кино, лежа на одной из кроватей прямо в кинозале или проплыть на лодке во время сеанса во Франции. В общем, не бойтесь рисковать и не ждите чуда, а творите его сами.

Современный кинотеатр в Греции

Спор по договору аренды

Вы можете даже не успеть понять, что случилось, просто потому что ваш арендатор — не самый честный человек, который в один прекрасный день захочет вас обдурить. История знает случаи, когда кинотеатры были закрыты прямо посреди рабочего дня, пока зрители сидели у экрана. Проблема конечно в деньгах, точнее в том, что нехорошим людям их всегда мало. Совет прежний: контролируйте ситуацию! Арендатор не сможет поднять плату без особого основания, так что закон на вашей стороне.