Черные метки: знаки жизни и смерти. Как это работает

5 мая в 18:30 на канале РЕН ТВ вас ждет очень интересная передача из серии «Засекреченные списки».

Новый выпуск программы посвящен тревожным предзнаменованиям, которые встречаются в жизни каждого.

Как распознать знаки и символы, которые могут сыграть важную роль в вашей жизни? Верить или не верить в подсказки судьбы? А вот и еще один вопрос, от которого становится немного не по себе — вдруг ответят? Итак, кто и зачем пытается предупредить человечество о будущих катастрофах, трагедиях и просто жизненно важных событиях?

Но и это еще не все. Передача объяснит, можно ли постичь тайный смысл «предвестий жизни и смерти» и расскажет, кому из известных людей помогли выжить вовремя замеченные «знаки беды»?

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