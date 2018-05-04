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Черные метки: знаки жизни и смерти. Как это работает
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Черные метки: знаки жизни и смерти. Как это работает 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
5 мая в 18:30 на канале РЕН ТВ вас ждет очень интересная передача из серии «Засекреченные списки».
Новый выпуск программы посвящен тревожным предзнаменованиям, которые встречаются в жизни каждого.
Как распознать знаки и символы, которые могут сыграть важную роль в вашей жизни? Верить или не верить в подсказки судьбы? А вот и еще один вопрос, от которого становится немного не по себе — вдруг ответят? Итак, кто и зачем пытается предупредить человечество о будущих катастрофах, трагедиях и просто жизненно важных событиях?
Но и это еще не все. Передача объяснит, можно ли постичь тайный смысл «предвестий жизни и смерти» и расскажет, кому из известных людей помогли выжить вовремя замеченные «знаки беды»?
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