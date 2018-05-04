9 мест в Москве, где познакомить детей с животными (здесь нет ни одного зоопарка!)

Голуби и лебеди на Китай-городе

Фото: Анна Кудышева. Источник: НП «Спортивный клуб „Гранит“

Забытая романтика дворовых голубятней, разросшаяся за два десятка лет до небольшого зоопарка. Созданный местным энтузиастом-любителем с музыкальной фамилией Эльдаром Таривердиевым птичий двор стал меккой для всех исследователей закоулков Китай-города в районе Хохловки. Лет десять назад случайно забредший в старомосковский тупичок фланер неожиданно оказывался в царстве холеных почтовых, кудрявых, разноцветных голубей и выслушивал обязательный подробный рассказ о каждом из них от хозяина птичника. Теперь, с появлением внучки, Таривердиев завел там гусей, черных лебедей, уток и даже павлина на радость соседям и всем прохожим.

ул. Макаренко, 8 до последнего посетителя

бесплатно

Аквариум на Чистых прудах

Фото: www.aquatis.ru Старейший магазин-экспозитарий в Москве. Работает с 1989 года, последние несколько лет вход в отдел аквариумистики платный, но невероятные впечатления того стоят. В магазин-аквариум на Чистопрудном бульваре стоит идти за острыми ощущениями. Эффект присутствия в уникальной системе аквариумов со смертоносными пираньями научит ценить каждый момент прожитой жизни всю вашу семью. Глубоководные чудовища рыбы-удильщики, мультяшные рыбы-клоуны, элегантные кораллы и утонченные актинии, мурены, медузы, загадочные морские скаты и круговой аттракцион — батискаф с настоящими акулами — надолго заставят вас забыть о разрытых улицах и прочих городских радостях.

Чистопрудный бульвар, 14, стр. 3 с 10.00 до 20.00 350 рублей

Детский парк Фили

Небольшой, но густонаселенный представителями фауны парк на Большой Филевской улице. Покормить хрусткой капусткой козликов, кроликов и лошадей, полюбоваться на более экзотических павлина, фазанов и ондатр могут дети и их родители в любой день недели.

ул. Большая Филевская, 22 круглосуточно

бесплатно

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Ферма на ВДНХ

Фото: www.facebook.com/pg/gorodskayaferma

Отличать козу от альпаки, а утку от гуся маленьких урбанов научат на „Городской Ферме“. По территории прежде принадлежавшей достижениям советского свино— овце— и прочего „водства“ свободно расхаживают куры, есть вольер с кроткими голубями, а гордые гуси громогласны, как члены компартии. Индийские коровы Зебу, хоть и считаются священными, охотно берут корм у посетителей и дают себя погладить. Веселая четверка енотов продемонстрирует малышам навыки уборки, пара осликов покажет класс в упорстве и трудолюбии, а известные сибариты кролики просто сами по себе ужасно милые.

ВДНХ, 44 павильон

с 10.30 до 19.30, понедельник — выходной

от 300 до 500 рублей со взрослого, от 150 до 500 — с ребёнка

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Котокафе „Котофейня“

Фото: https://vk.com/kotofein

В мире московских малогабаритных квартир, населенных нервными аллергиками, часто нет места даже для таких милых, флегматичных питомцев как кошки. Вволю потискать пушистых и гладкошерстных ласковых и независимых существ можно в антикафе „Котофейня“. Животные привиты и здоровы, еда и напитки для посетителей находятся под контролем бдительной команды заведения. Кстати, все котики взяты из приютов и у вас есть возможность забрать особо полюбившегося к себе домой.

ул. Маросейка, 10/1 с 10.00 до 22.00 от 4-х до 8-ми рублей за минуту в зависимости от времени и дня посещения

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Кормление белок — традиционное занятие москвичей и неравнодушных гостей столицы. В парке при академии наук на улице академика Комарова, а также в Нескучном саду, парке Сокольники и многих других белки особенно дружелюбны и открыты к общению. Если вы заранее запаслись терпением и фундуком или миндалем (ни в коем случае не жареным или соленым) — они придут и будут есть у вас с руки. Главное, что бы орехов хватило.

Ботаническая ул., 4 круглосуточно

бесплатно

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Лосиная биостанция

Фото: http://elkisland.ru/index/biostancii

Посещение „Лосиного острова“ стоит планировать заранее. Лоси и пятнистые олени, населяющие крупнейший лесной массив в Москве, —осторожные и недоверчивые животные. Время индивидуальных экскурсий строго регламентировано. С 11.00 и 13.00 — время кормления и отдыха венценосных парнокопытных, продолжительность экскурсии 45 минут.

Москва, Лосиный остров

с 11.00 до 13.00 340 рублей со взрослого, 240 — с ребёнка

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»Зеленая школа» в ЦПКиО им. Горького

Фото: https://www.facebook.com/pg/ZelenayaShkola

Эко-детский сад для юных фермеров и садоводов в популярнейшем парке Москвы. Хипстерское пространство с белыми стенами и большими окнами оснащено столярной и гончарной мастерскими, уютной светлой кухней и в качестве дополнительной услуги предоставляет детям возможность ухаживать за четырьмя огромными нежнейшими кроликами, невероятной красоты и голосистости попугаями, а также меланхоличными черепахами. Малыши до шести лет принимаются только в компании родителей.

ул. Крымский Вал, 9, стр. 4 с 11:00 до 19:00, по выходным — с 12:00 до 20:00 один час — 200 рублей

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Парк птиц «Воробьи»

Фото: Яна Пшенова, www.birdspark.ru На 95-м километре Киевского Шоссе любителей пернатых ждет орнитологический рай. Всего в часе езды от Москвы находится одна из крупнейших коллекций попугаев в Европе и точно самая большая на территории России. Но это далеко не все, за 250 рублей с человека (дошкольники бесплатно) вы увидите экзотических животных: туканов, страусов, черноруких гиббонов, кенгуру, лам, косуль и даже крокодилов. Последних трогать не рекомендуется, но если вы хотите близких контактов с обитателями парка, можете покормить и погладить гигантских ризен-кроликов, пони, осликов овечек и козочек.

ул. Парк птиц, 3/1, Акатово, Калужская область

с 10.00 до 20.00 250 рублей, дошкольники — бесплатно

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