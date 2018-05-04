Электробусы придут на смену троллейбусам в Санкт‐Петербурге

В период с 3 по 5 мая в Санкт‐Петербурге вместо троллейбусов запустят электробусы. Это связано с проведением ремонтных работ на Невском проспекте. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу «Горэлектротранса».

По данным информагентства, до завершения работ в центре Северной столицы 16 электробусов будут двигаться по маршруту троллейбуса № 22 от Владимирского проспекта до Хасанской улицы и обратно.

В конце марта в Химках запустили первый электроавтобус. Отмечается, что он работает в тестовом режиме и проходит обкатку.