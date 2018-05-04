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Электробусы придут на смену троллейбусам в Санкт‐Петербурге
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Электробусы придут на смену троллейбусам в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
В период с 3 по 5 мая в Санкт‐Петербурге вместо троллейбусов запустят электробусы. Это связано с проведением ремонтных работ на Невском проспекте. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу «Горэлектротранса».
По данным информагентства, до завершения работ в центре Северной столицы 16 электробусов будут двигаться по маршруту троллейбуса № 22 от Владимирского проспекта до Хасанской улицы и обратно.
В конце марта в Химках запустили первый электроавтобус. Отмечается, что он работает в тестовом режиме и проходит обкатку.
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