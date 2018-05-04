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Поклонники Агутина расстроились из-за Шнура
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Поклонники Агутина расстроились из-за Шнура 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Поклонники музыканта Леонида Агутина заявили, что ему не стоит записывать совместную песню с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым из-за сложного характера последнего.
В соцсетях музыканты Леонид Агутин и Сергей Шнур опубликовали совместные селфи, заявив о сотрудничестве.
«Пишем песню. Что-то будет!)», — написал Леонид Агутин на своей странице в Instagram.
Поклонники неоднократно называли Агутина интеллигентным певцом, предостерегали его от матерщины и разухабистости, которыми славится Сергей Шнуров.
«Шнур и Агутин? Бизнес и ничего личного? Но все равно, как-то не по себе от этого тандема», — написала helga.miller.79.
«Да, Шнур выглядит лет на 10 старше Агутина. И Шнур органичней смотрелся бы с вокзальными завсегдатаями и Собчак. Очень хочется верить, что Леонид не опустится до шнуровской матерщины и тупого юмора», — считает polya27_.
«Агутин разочаровал. Отношусь к Леониду как к поэту и художнику. А шнур конъюнктурщик чистой воды, и то что он несёт со сцены, унижает нашу, и так нравственно хромую Россию. «Бродский и Джигурда», «Шевчук и Скриптонит». Вряд ли это можно представить», — отметил victoramosov.
Поклонники Шнура встали на его защиту:
«Шнур очень даже умный, интеллигентный мужик. Просто он играет такие роли. Он и зарабатывает на том, что одни его любят, а другие ненавидят. И те, и другие им интересуются, это главное», — отметила lybovnebosvod54.
Ранее Леонид Агутин записывал песни совместно с Анжеликой Варум, Владимиром Пресняковым и Марией Ечиной, группой «Отпетые мошенники». Сергей Шнуров часто зовет знаменитостей для съемки в клипах. Его гостями неоднократно становились Ксения Собчак, Александр Невзоров, рэперы ST и Pharaoh, футболист Александр Кержаков.
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