Поклонники Агутина расстроились из-за Шнура

Поклонники музыканта Леонида Агутина заявили, что ему не стоит записывать совместную песню с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым из-за сложного характера последнего.

В соцсетях музыканты Леонид Агутин и Сергей Шнур опубликовали совместные селфи, заявив о сотрудничестве.

«Пишем песню. Что-то будет!)», — написал Леонид Агутин на своей странице в Instagram.

Поклонники неоднократно называли Агутина интеллигентным певцом, предостерегали его от матерщины и разухабистости, которыми славится Сергей Шнуров.

«Шнур и Агутин? Бизнес и ничего личного? Но все равно, как-то не по себе от этого тандема», — написала helga.miller.79.

«Да, Шнур выглядит лет на 10 старше Агутина. И Шнур органичней смотрелся бы с вокзальными завсегдатаями и Собчак. Очень хочется верить, что Леонид не опустится до шнуровской матерщины и тупого юмора», — считает polya27_.

«Агутин разочаровал. Отношусь к Леониду как к поэту и художнику. А шнур конъюнктурщик чистой воды, и то что он несёт со сцены, унижает нашу, и так нравственно хромую Россию. «Бродский и Джигурда», «Шевчук и Скриптонит». Вряд ли это можно представить», — отметил victoramosov.

Поклонники Шнура встали на его защиту:

«Шнур очень даже умный, интеллигентный мужик. Просто он играет такие роли. Он и зарабатывает на том, что одни его любят, а другие ненавидят. И те, и другие им интересуются, это главное», — отметила lybovnebosvod54.