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В Челябинске выставлен на продажу ночной клуб осужденного экстрасенса
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В Челябинске выставлен на продажу ночной клуб осужденного экстрасенса 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
В Челябинске выставлен на продажу клуб живой музыки «Бешеная собака».
В 2007 году его открыл известный в прошлом экстрасенс Константин Филимонов, который впоследствии получил семь с половиной лет колонии за махинации с деньгами основанной им финансовой пирамиды «Частные инвестиции».
«Бешеная собака» — это ресторан площадью 324 квадратных метра, из которых 140 квадратов составляет зал на 114 человек. За него просят 21 миллион 200 тысяч рублей, однако торг уместен, как не исключен вариант с обменом.
«Помещение полностью соответствует санитарным требованиям для получения лицензии для реализации алкоголя. Залогов и обременений нет. Имеется прямой договор электроснабжения. Авторский интерьер, уютная атмосфера. Ресторан в полном объёме всем оснащен и окупается за два года», — говорится в объявлении.
За время своего существования «Бешеная собака» стала одним из немногих мест Челябинска, где выступали как местные, так и приглашенные рок-группы. В частности именно там в мае 2012-го прошел памятный до сих пор 25-летний юбилей Челябинского рок-клуба.
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