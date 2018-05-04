В Челябинске выставлен на продажу ночной клуб осужденного экстрасенса

В Челябинске выставлен на продажу клуб живой музыки «Бешеная собака».

В 2007 году его открыл известный в прошлом экстрасенс Константин Филимонов , который впоследствии получил семь с половиной лет колонии за махинации с деньгами основанной им финансовой пирамиды «Частные инвестиции».

«Бешеная собака» — это ресторан площадью 324 квадратных метра, из которых 140 квадратов составляет зал на 114 человек. За него просят 21 миллион 200 тысяч рублей, однако торг уместен, как не исключен вариант с обменом.

«Помещение полностью соответствует санитарным требованиям для получения лицензии для реализации алкоголя. Залогов и обременений нет. Имеется прямой договор электроснабжения. Авторский интерьер, уютная атмосфера. Ресторан в полном объёме всем оснащен и окупается за два года», — говорится в объявлении.

За время своего существования «Бешеная собака» стала одним из немногих мест Челябинска, где выступали как местные, так и приглашенные рок-группы. В частности именно там в мае 2012-го прошел памятный до сих пор 25-летний юбилей Челябинского рок-клуба.