Валерий Гергиев: Концертный зал в «Зарядье» станет любимым местом для миллионов москвичей

ТОЛЬКО У НАС. Знаменитый российский дирижер вместе со строителями и президентом Nagata Acoustics Ясухиса Тойота проинспектировали ход строительства концертного зала в парке «Зарядье».

«ВМ» первой разузнала подробности визита столь представительной делегации, которая оценила финишные работы на площадке. В настоящее время строители заканчивают отделку всех помещений и облицовку Большого зала, завершают монтаж светопрозрачных внутренних перегородок.

Позади — сложнейшие работы по созданию естественной акустики в зале, монтаж трансформируемого партера и специальных подъемно-опускных модулей, укладка деревянных панелей покрытия сцены, изготовленных из аляскинского кедра. Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов, обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное отраженное звучание.

Внутри предусмотрены два зала: большой на 1572 места и малый на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Современная механизация позволит проводить различные мероприятия — здесь полностью трансформируемые партер, оркестровая яма и сцена.

Концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марс Газизуллин, генеральный директор АО «Мосинжпроект»:

— Московский концертный зал «Зарядье» — проект мирового уровня. Под «стеклянной корой» размещается концертная площадка с двумя сценами. Это уникальное сооружение является еще одной изюминкой «Зарядья». В Большом зале идут работы по облицовке акустическими панелями стен и потолка. Каждая такая деталь уникальна — она отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер. Средний вес одной панели составляет около 150 килограммов.