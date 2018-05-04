Ещё
Валерий Гергиев: Концертный зал в «Зарядье» станет любимым местом для миллионов москвичей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой

Валерий Гергиев: Концертный зал в «Зарядье» станет любимым местом для миллионов москвичей 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
ТОЛЬКО У НАС. Знаменитый российский дирижер вместе со строителями и президентом Nagata Acoustics Ясухиса Тойота проинспектировали ход строительства концертного зала в парке «Зарядье».
«ВМ» первой разузнала подробности визита столь представительной делегации, которая оценила финишные работы на площадке. В настоящее время строители заканчивают отделку всех помещений и облицовку Большого зала, завершают монтаж светопрозрачных внутренних перегородок.
Позади — сложнейшие работы по созданию естественной акустики в зале, монтаж трансформируемого партера и специальных подъемно-опускных модулей, укладка деревянных панелей покрытия сцены, изготовленных из аляскинского кедра. Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов, обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное отраженное звучание.
Внутри предусмотрены два зала: большой на 1572 места и малый на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Современная механизация позволит проводить различные мероприятия — здесь полностью трансформируемые партер, оркестровая яма и сцена.
Концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марс Газизуллин, генеральный директор АО «Мосинжпроект»:
— Московский концертный зал «Зарядье» — проект мирового уровня. Под «стеклянной корой» размещается концертная площадка с двумя сценами. Это уникальное сооружение является еще одной изюминкой «Зарядья». В Большом зале идут работы по облицовке акустическими панелями стен и потолка. Каждая такая деталь уникальна — она отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер. Средний вес одной панели составляет около 150 килограммов.
Вечерняя Москва: последние новости
Анастасия Заворотнюк пришла на проект «Ты супер!» с подарком На территории Павловского Посада появится новый выставочный центр Черные метки: знаки жизни и смерти. Как это работает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой11
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
00:56
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение