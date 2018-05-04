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В Тюмени стартовала онлайн-запись на вторую смену «Отрядов мэра»
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В Тюмени стартовала онлайн-запись на вторую смену «Отрядов мэра» 

Уральский меридиан 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Вторая смена «Отрядов мэра» продет со 2 по 13 июля. На ней ребята могут поработать в учреждениях здравоохранения, культуры, в ГИБДД, в детском центре «ГринЛандия», а также в отеле «Ремезов» и фитнес-клубе «Athletic Gym». Кроме того, ребята смогут вступить в творческие бригады «Кураж» и «Любимый город». Для того, чтобы трудоустроиться в одну из этих бригад необходимо пройти собеседование. В «Кураж» собеседование с куратором направления будет проходить в «Тюменском городском многопрофильном центре» с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. А по вопросам трудоустройства в бригаду «Любимый город» следует обратиться в ЦРТДиЮ «Бригантина» с 09:00 до 18:00.
«Отряды мэра» впервые появились в Тюмени в 1999 году. Программа нацелена на решение проблем занятости у подростков и молодежи, а также помогает удовлетворить материальный интерес социально незащищенной категории подростков и молодежи. На сегодняшний день «Отряды мэра» занимаются реализацией социально-значимых мероприятий в летний период.
Для того, чтобы подать заявку необходимо перейти на официальный сайт: http://отряды-мэра.рф.
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