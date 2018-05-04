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8 триллеров последних лет, достойных вашего внимания
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Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой

8 триллеров последних лет, достойных вашего внимания 

Ivi.ru 38 минут назад
Фото: Ivi.ru
В мире настоящего, где все происходит здесь и сейчас, почти никто и ничто не удостаивается второго шанса. Титр обращает ваше внимание на фильмы, которые однозначно стоят вашего времени.
Титан
Титан
Земля истощена, и ученые предлагают колонизировать спутник Сатурна — Титан. Летчика ВВС США Рика Янссена выбирают для военного эксперимента, целью которого является создание человека, способного выжить в жестких условиях другой планеты. Все проходит успешно, и Рик превращается в суперчеловека. Однако проявляется один побочный эффект, который несет в себе угрозу для жизни Рика, его семьи, а, возможно, и для всего человечества. Шальная карта
Шальная карта
Бывший военный Ник Эскаланте работает в Лас-Вегасе охранником, мечтая накопить денег на тихую спокойную старость на пляжах Корсики. Но один откровенный разговор со знакомой проституткой по имени Холли и обостренное чувство справедливости меняют все планы Ника. Нападение на Уолл-стрит
Нападение на Уолл-стрит
Бывший солдат, а ныне водитель инкассаторской машины Джим Бэксфорд радуется жизни и строит планы на будущее, но из-за финансового кризиса теряет дом и жену. Когда он выясняет, что в его бедах виноваты конкретные люди, Джим берет в руки ружье и отправляется мстить. Ярость
Ярость
Обычный парень Билл Уильямсон каждый день слышит в новостях, что сегодняшнее общество исчерпало себя и нуждается в герое, который заставит его изменить взгляд на мир. Таким героем и решает стать Билл, вооружившись до зубов и выйдя на улицу. Кто там  Талантливый архитектор Эван отправляет на выходные семью за город, а сам остаётся доделывать срочный проект. Поздно вечером в дверь стучатся две промокшие девушки и просят Эвана пустить их погреться. Эван соглашается помочь беднягам, не представляя, чем это может для него закончиться.
Недетские игры
Недетские игры
Супружеская пара, Бет и Фрэнсис, приезжают на отдаленный мексиканский остров, чтобы насладиться друг другом перед рождением ребенка. Во время прогулки они замечают, что на острове полностью отсутствуют взрослые, а местные дети не отличаются дружелюбием. Вскоре супруги понимают, что нужно покинуть остров как можно быстрее, но сделать это оказывается не так просто. Эксперимент «Офис»
Эксперимент «Офис»
Одним рабочим утром в офисе окна внезапно закрываются непробиваемыми щитами, здание окружают вооруженные люди, а голос по системе оповещения дает сотрудникам задание убить определенное количество своих коллег, иначе вдвое больше человек погибнут от вмонтированных в затылок каждого работника чипов-микробомб. Похищенная
Похищенная
Пятеро друзей-альпинистов, совершая восхождение, находят в горах маленькую девочку, практически похороненную заживо. Теперь ответственность за ребенка лежит на них, однако спасти ее и спастись самим будет непросто.
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