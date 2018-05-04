Благотворительный cycle-марафон

Сеть фитнес-клубов DRIVE FITNESS совместно с Фондом «Мы вместе» и ТЦ SILA VOLI организует городской благотворительный CYCLE-марафон

Мы приглашаем всех жителей Екатеринбурга принять участие и присоединиться к сбору средств на покупку лекарственных препаратов, медицинского оборудования, расходных материалов для онкоцентра, ОДКБ № 1, других больниц и домов ребенка

12 мая | ТЦ SILA VOLI 1 этаж | Толмачева, 22 | 12:00-15:00 У гостей будет возможность принять участие в одном из 6 заездов на CYCLE с ведущими инструкторами Drive Fitness: зарядиться драйвом и внести вклад в помощь детям

Оставить заявку на участие можно на сайте dobro.drivefitness.ru. Оплатить вступительный взнос (любая сумма от 100) — на рецепции любого из 8 клубов DF в Екатеринбурга или в ТЦ SILA VOLI во время мероприятия

С положением о проведении «Благотворительного CYCLE-марафона» можно ознакомиться в документах группы ВК, на официальном сайте и рецепции клубов Drive Fitness

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

суббота, мая 12, 2018

Комментарий к дате:

12:00 Стоимость:

от 100 рублей

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