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Благотворительный cycle-марафон
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Благотворительный cycle-марафон 

Overtime.life 32 минуты назад
Фото: Overtime.life
Сеть фитнес-клубов DRIVE FITNESS совместно с Фондом «Мы вместе» и ТЦ SILA VOLI организует городской благотворительный CYCLE-марафон
Мы приглашаем всех жителей Екатеринбурга принять участие и присоединиться к сбору средств на покупку лекарственных препаратов, медицинского оборудования, расходных материалов для онкоцентра, ОДКБ № 1, других больниц и домов ребенка
12 мая | ТЦ SILA VOLI 1 этаж | Толмачева, 22 | 12:00-15:00  У гостей будет возможность принять участие в одном из 6 заездов на CYCLE с ведущими инструкторами Drive Fitness: зарядиться драйвом и внести вклад в помощь детям
Оставить заявку на участие можно на сайте dobro.drivefitness.ru. Оплатить вступительный взнос (любая сумма от 100) — на рецепции любого из 8 клубов DF в Екатеринбурга или в ТЦ SILA VOLI во время мероприятия
С положением о проведении «Благотворительного CYCLE-марафона» можно ознакомиться в документах группы ВК, на официальном сайте и рецепции клубов Drive Fitness
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
суббота, мая 12, 2018
Комментарий к дате:
12:00  Стоимость:
от 100 рублей
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