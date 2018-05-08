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Страховая компания: российский турист в Турции впал в кому после попытки суицида
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Страховая компания: российский турист в Турции впал в кому после попытки суицида 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, находившийся на отдыхе в турецком городе Аланье с женой и ребенком, впал в кому после попытки самоубийства. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании ERV, где был застрахован турист.
В компании отметили, что выводы о суициде основаны на медицинском отчете клиники, показаниях свидетелей и жены.
"3 мая 2018 года спустя какое-то время, возвращаясь с завтрака и прогулки, супруга обнаружила его в номере отеля после неудачной попытки суицида. На данный момент мужчина находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии, констатирован сердечный приступ. Врачи пока не дают никаких прогнозов, также не разрешают транспортировать его на родину", — говорится в сообщении.
Как отметили в компании, без такого одобрения врачи, а также Минздрав не имеют права готовить медицинскую эвакуацию, даже санавиацией. В ERV добавили, что попытка суицида не является страховым случаем. «Это означает, что страховщик не вправе возместить расходы на лечение, транспортировку и прочее», — пояснили в компании.
К решению вопроса подключено консульство РФ, в Турции находится супруга застрахованного и его родители.
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