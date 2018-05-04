Выходные в Нижнем Новгороде: смотрим на солнце, слушаем виолончель и поём в караоке

Пятница, 4 мая Балет Пер Гюнт

Пятничным вечером можно всей семьёй выбраться в нижегородский театр оперы и балета — сегодня там дают балет «Пер Гюнт». Это история о чудаке по имени Пер Гюнт, который ушёл бродить по свету в поисках богатства, славы и любви, но так и не смог найти себя. А чарующая музыка Эдварда Грига в исполнении талантливых музыкантов оркестра подарит массу положительных эмоций. (12+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, д. 59. Во сколько: 18:00. Цена: 100–550 руб.

Василий К.

Василий Васильевич Кузнецов — российский музыкант, поэт, лидер группы Василий К. & Интеллигенты. Поэт, совмещающий просторечия и самояз с энциклопедическими терминами, грубость с нежностью, прямолинейную лозунговость с философичностью размышлений; музыкант, легко владеющий инструментом, но не стесняющийся подавать его с животной примитивностью; создающий красивые мелодические построения, запросто разрушаемые частоколом грубых риффов; использующий мировой опыт рок-н-ролла, нисколько не заботясь о его «идеологической чистоте» — творец-созидатель и провокатор-разрушитель. (16+)

Где: паб Varvar, ул. Пискунова, 29. Во сколько: 19:00. Цена: 500 руб.

Концерт студентов класса профессора И. Г. Кузнецовой.

Прекрасным завершением рабочей недели станет прекрасный концерт классической музыки, где наряду со студентами курса, изучающего концертмейстерское мастерство, выступят и преподаватели, и лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. Вас ждут как вокальные партии, так и инструментальное исполнение сочинений Моцарта, Чайковского, Мусоргского, Мориса и других великих авторов. А звуки флейты, домры, балалайки и саксофона очаруют вас и подарят позитивный настрой на выходные. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Астрономический ликбез. «Солнце: прошлое, настоящее, будущее»

В Нижегородском планетарии стартовал новый познавательный проект «Астрономический ликбез» — цикл научно-популярных лекций для начинающих. Сегодня основной темой станет Солнце — центральный объект Солнечной системы, определяющий своим тяготением движение других её тел. Вы узнаете, какое строение имеет Солнце, какие процессы происходят в его недрах, какое будущее его ожидает, а также что такое солнечная активность и как она влияет на жизнь на Земле. (12+)

Где: Нижегородский планетарий, ул. Революционная, д.20; зал «Астрономия». Во сколько: 19:00. Цена: 150 руб.

Специально к 200-летию со дня рождения знаменитого философа, культурного героя последних двух столетий, — Карла Маркса, Арсенал подготовил фестиваль, который позволит поближе познакомиться с его биографией, основными идеями и разобраться, как они работают и почему до сих пор не потеряли своей актуальности. Вас ждут кинопоказ фильма «Молодой Карл Маркс», познавательные экскурсии, интересные лекции, концерт и меропрития для детей. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. (6+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6. Во сколько: 12:00–20:00. Цена: вход свободный.

Караоке в парке

Автозаводский парк приглашает всех любителей петь на центральную сцену — и проявить свой талант. К микрофону допускаются уверенно стоящие на ногах люди, желательно с музыкальным слухом, готовые петь свои самые любимые песни. А все остальные приходите послушать! Это будет прекрасный вечер караоке на свежем воздухе. (0+)

Где: Автозаводский парк, центральная сцена. Во сколько: 17:00–20:00. Цена: бесплатно.

Saturday Party

Хотите зажечь субботним вечером? Любите так называемые социальные танцы — чувственную кизомбу, нежную бачату, страстную сальсу, зажигательные линди-хоп и буги-вуги? Тогда вам прямая дорога на субботнюю танцевальную вечеринку! Вас ждут танцы, общение и хорошее настроение! А для каждого танца — свой зал! (18+)

Где: Social Dance Studio, Б. Покровская, 7 Во сколько: 20:00–00.00. Цена: 100 руб.

Improv Show

Как гласят словари, импровизация (фр.improvisation, итал. improvvisazione, от лат. improvisus — неожиданный, внезапный) — это произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания. Импровизации характерны для многих видов художественного творчества: поэзии. музыки, танца, театра.

Нижегородские stаnd-up-комики приглашают вас на программу, в которой активное участие примут как сами артисты, так и все зрители, которые будут вовлечены в процесс импровизации — процесс создания юмористического шоу нового формата. Это будет весело и смешно!

Где: Кинофактура, ул. Варварская, д.32. Во сколько: 19:00. Цена: 200 руб.. возможна бронь мест.

Воскресенье, 6 мая Спектакль «Денискины рассказы»

В детстве все мечтают поскорее стать взрослыми и, шагая по дороге в будущее, забывают дорогу назад. Но герои рассказов Виктора Драгунского — повзрослевшие Дениска Кораблёв и его друзья Мишка и Алёнка — позовут всех окунуться в своё детство, как в сказку, где родители и дети равны, где краски ярче и каша вкуснее. Замечательный спектакль театра «Вера» понравится и детям, и взрослым — и заставит смеяться от души! (6+)

Где: Дом актёра, ул. Пискунова, д.10. Во сколько: 12:00. Цена: 300 руб.

Паб-квиз «Интеллектуальный градус»

Очередной формат отдыха для интеллектуалов, объединивший облегченные «Что? Где? Когда?» и «Брейн-Ринг» — Паб-квиз (от английских слов Pub (паб, тут все понятно) и Quiz (викторина). В процессе вы можете попить чаю, перекусить и прекрасно отдохнуть. А также ответить на творческие вопросы. Вы обязательно получите незабываемые эмоции и, как бонус, приятные подарки. (16+)

Где: «Остерия Брускетта», ул. Варварская, 8/22. Во сколько: 17:00. Цена: 300 руб. с человека, команды по 4–10 человек; регистрация здесь.

Музыка для виолончели

Певучая, обладающая богатой техникой исполнения виолончель — это не просто струнно-смычковый инструмент, а обязательный участник симфонического оркестра и струнного ансамбля. Но благодаря своему сочному звучанию она зачастую применяется как солирующий инструмент, потому что способна выразить в музыке печаль, отчаяние или глубокую лирику — и в этом ей нет равных. Талантливая виолончелистка Вера Вьюшина исполнит для вас произведения Баха, Бетховена и Сен-Санса. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Фритур по Черниговской

Улица Черниговская тянется от Канавинского моста в сторону элеваторов и старой мельницы Башкирова. Поэтому условное название экскурсии — «Как Окская набережная между двумя мостами превратилась в улицу Черниговскую». В маршруте — сама набережная, Мельничный переулок, улица Гаршина до Казанской площади и чуть-чуть дальше. А значит вы увидите Благовещенский монастырь с необычного ракурса, доходные дома и городские усадьбы, мельницы Башкирова и Дягтерева и, конечно, Ромодановский вокзал. Удивительное спокойствие этой улицы вблизи от городского центра, уединенность, сочетание небольших домов и монументальности мельничных построек делает её невероятно интересной. А уж сколько здесь историй! (12+)

Где: встреча у надписи «Нижний Новгород. Нижегородский район» напротив Канавинского моста, за остановкой Во сколько: 13:00. Цена: по окончанию экскурсии на усмотрение участника. Обязательна предварительная запись.

Большая Премьера в Нижним Новгороде! Встречайте Всероссийский фестиваль автотюнинга и уличной культуры «Spectrol Turbo Fest»! Стадион «Труд» откроет яркий сезон тусовок в стиле «Форсаж»! Поверьте, Вам и Вашим друзьям будет на что посмотреть! Крутейшие экспонаты российской тюнинг-сцены совершенно точно никого не оставят равнодушными, а мощные музыкальные вибрации автомобилей-участников Чемпионата России по Автозвуку произведут по-настоящему неизгладимое впечатление. Вы сможете стать не только зрителями захватывающих дух событий, но и участниками, ведь в расписании мероприятия — дрифт-такси и дрифт трайки! В программе: Чемпионат по автотюнигу, самые крутые и прокаченные проекты от ведущих тюнинг ателье России, яркое, экстримальное стантрайдинг шоу от команды JustdoStunt, дрифт–такси на боевых болидах лучших профессиональных пилотов Запада страны, чемпионат России по автозвуку Bass Zone, самый зрелищный автозвуковой формат и более 100 проектов со всей территории страны; лучшие тату салоны и барбер шопы, хип-хоп контест, фристайл и дэнс баттл, зажигательные диджейские сеты, граффити; фудтраки, лаундж зоны с кальянами; шоу моделей grid girls; головокружительные трюки от батутного центра «Разгон»; детские зоны с инструкторами и аниматорами — и многое другое! Стоимость билетов: Билет «Стандарт» — 800 руб. Предоставляет возможность свободного передвижения во всех зонах фестиваля Билет «Семейный» (два взрослых + ребенок до 16 лет) — 1800 руб. Предоставляет возможность свободного передвижения во всех зонах фестиваля для всей семьи. Детям до 5 лет проход бесплатный! Билеты на КАССИР.РУ