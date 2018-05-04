«Козлик» и чугунная пика: пять главных экспонатов новой выставки Музея Москвы

Новая выставка Музея Москвы приглашает в путешествие по его прошлому — точнее, прошлому Провиантских складов, в которых сегодня располагаются музейные залы. С конца ХIX века до 1930-х годов здесь хранились запасы продовольствия для казарм, после продукты сменили автомобили — в помещениях разместился гараж Генштаба

Выставка «Три истории Провиантских» разделена на три части. Сначала гостей знакомят с современным периодом (начиная с 2007 года), когда здания комплекса на Зубовском бульваре передали музею. Во втором разделе посетителей ждут советские военные автомобили, а в третьем — чертежи из фондов музея и артефакты, найденные на его территории. О самых интересных экспонатах рассказала старший научный сотрудник музея Лариса Скрыпник.

Чугунная пика

Чугунная пика — одно из украшений входных ворот Провиантских складов. Ворота и ограду, обрамляющую три здания ансамбля, спроектировал архитектор Федор Шестаков в 1830-х годах. Дело в том, что здания располагаются на «неправильном» участке, образующем форму трапеции, и издалека они казались слишком разрозненными. К тому же у боковых корпусов пришлось срезать часть фасада и расположить их под углом, создавая таким образом эффект наползания на центральное здание. Шестаков долго ломал голову над тем, как устранить этот недостаток.

Ограда в стиле ампир с монограммами Николая I и пиками решила проблему: теперь все три здания стали выглядеть как единый комплекс, красиво выгнутый в сторону Остоженки. А недостаток превратился в достоинство.

Архивные документы

В советское время на этой территории находился гараж Генерального штаба Вооруженных сил СССР. На выставке представлены личные дела, фотографии людей, работавших здесь, а также архивные документы. Например, можно узнать о первом начальнике Генштаба Борисе Делоране Де Буске. Именно ему было поручено сформировать автомобильную базу. Она появилась здесь в 1944 году. Легковые автомобили представительского класса обслуживали высшее военное руководство и мероприятия, проходившие на самом высоком уровне.

Автомобиль ГАЗ-67, или «козлик»

ГАЗ-67 — одна из самых надежных машин военного времени, отличается высокой проходимостью. Именно на нем перевозили пехоту и раненых, его также использовали как легкий артиллерийский тягач. В армии получил множество прозвищ: «козлик», «пигмей», «блоха-воин» и другие.

Советский конструктор Виталий Грачев приступил к проектированию автомобиля в начале февраля 1941 года. Уже в середине месяца в заводские цеха города Горький попали чертежи, а в марте начали собирать первую машину. Сборочные цеха «козлик» покинул 25 марта. В апреле прошли войсковые испытания, а в августе техника пошла на фронт. После войны автомобиль стали использовать также в геологоразведке, лесном и сельском хозяйстве.

С ГАЗ-67 на выставке соседствуют кабриолеты ЗИЛ Ford и другие автомобили.

Панорама Земляного города

На панораме — реконструкция участка, когда на нем еще располагалась усадьба, принадлежавшая представителям знатного боярского рода Стрешневым. Здесь изображен Земляной город — линия оборонительных укреплений Москвы, которая появилась в конце XVI века и просуществовала до 20-х годов XIX века. Хорошо видно и участок на углу Остоженки, где впоследствии появятся провиантские склады. Большую часть территории занимали огороды, как и было принято в то время — все хозяйство должно находиться где-то рядом. В конце XVII века Стрешневы продали свои владения князьям Волынским, а те — Дворцовой конюшенной канцелярии. Конюшенный двор располагался недалеко — на противоположной стороне, которая идет к Москве-реке.

Потом, когда выбирали место, где поставить провиантские склады, решили, что здесь лучше всего, в основном из-за Остоженки, которая ведет в центр, к Кремлю. В 1820-е годы снесли стену Земляного города, в результате чего получилась удобная дорога (нынешнее Садовое кольцо). К тому же рядом Москва-река, а это значит, что можно комфортно подвозить грузы. Но самое главное — этот участок к тому времени начал принадлежать государству, его не надо было выкупать у частных владельцев.

Деревянный оконный переплет

Одно из зданий ансамбля архитектор Василий Стасов проектировал в 1821 году для военного ведомства . Это период расцвета стиля ампир — имперского, символизирующего победу над Наполеоном и его армией. Зданию было решено придать монументальный и неприступный вид. Стасов использовал целый ряд приемов, в том числе так называемые египетские порталы (дверной проем сужается к верху). Казалось, что здание нависает над тем, кто стоит рядом с ним.

Эффект подкрепили углубленными в стены нишами, в которых разместили полуциркульные окна с деревянными переплетами — не только красивыми, но и надежными, прочными. С одной стороны, они позволяли достаточно освещать внутреннее пространство, с другой — были украшением, декоративным элементом.