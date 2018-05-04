15 полезных сайтов для фотографов

Быть фотографом — серьезное и ответственное занятие, которое предполагает постоянное повышение уровня мастерства. Какие сайты могут оказаться очень полезными для тех, кто желает узнать больше об основах композиции, секретах работы с техникой, освещением и моделями? Где искать площадки для профессионального общения, контакты с желающими сниматься или просто читать веселые истории от коллег по цеху? 15 лучших сайтов, на которых фотографы найдут интересную и полезную для себя информацию.

Photographer.ru Этот сайт великолепно передает весь флер красивой и кажущейся романтичной профессии. В статьях ресурса много и подробно рассказывается о философии фотографии и истории становления ремесла, публикуются интервью с известными и признанными мастерами своего дела.

Takephoto.ru Сайт с советами практического характера. Обзоры фотокамер, советы по организации документальной съемки разной техникой, правила использования света и оценки экспозиции. Рекомендации по репортажной съемке на улице при невозможности дополнительного освещения.

Prophotos.ru На сайте содержится множество информации: от новостей мира фотографии и рассказов об организации и реализации необычных и интересных проектов от первого лица до технических советов для новичков. По каким параметрам выбрать первую камеру и на что ее впоследствии поменять, как фотографировать маленьких детей и животных в движении? Как удачно выстроить кадр и работать с композицией, как работать со светом?

Photo-element.ru Сайт для тех, кому интересно узнать, что такое, например, цейтраферная фотосъемка и каковы ее особенности. Впечатлены? Заодно можно выяснить, как правильно обрабатывать небо при съемке пейзажа с натуральным освещением в разное время суток и года, как пригласить незнакомого человека в кадр и почему не всякий цвет хорош в композиции.

Photoindustria.ru Этот сайт — просто кладезь полезной информации с профессиональными знаниями о работе со светом при студийной съемке. Подробные инструкции с примерами выбора техники и оборудования, организации съемки и выставления кадра для плодотворной работы.

Fototips.ru Сайт посвящен конкретике: как сфотографировать блюдечко с бликами света, отражающегося из окна, не упустив при этом блеска металлической поверхности ложечки и передав ощущение миниатюрности предметов? Какие светоформирующие насадки выбрать, если съемка происходит в студии и необходимо добавить глубины кадру?

Photogeek.ru Внятные и понятные даже новичкам рекомендации по съемке обыденных, повседневных вещей, предметов и явлений. Как правильно снимать детей, птиц и животных? Чем съемка открытого пейзажа отличается от городской вылазки с искусственным освещением? Как снимать на свадьбе или в ночном клубе?

Fotogora.ru Советы, которые скорее будут понятны и интересны опытным фотографам; это во многом — площадка для вдумчивого обсуждения профессиональных секретов и особенностей искусства фотографии, однако многие статьи и новости будут полезны и новичкам.

Photoword.ru Советы от известных фотографов о том, как выбирать сюжет и ракурс для съемки — в том числе, например, для использования в сети Инстаграм. Как организовать сессию в ночном клубе с плохим освещением и невозможностью установки дополнительного источника света, где искать моделей в стиле пин-ап и как живописно показать зрителям развалины старинного дома?

Fotogu.ru Очень живой и созданный для общения ресурс. Там отвечают на любые, порой неожиданные, вопросы — терпеливо и кропотливо растолкуют, чем ручная настройка фокуса камеры лучше автоматической и в каких случаях, как избавиться от лишнего «шума» в кадре и верно оценить потенциальную эстетику пространства для съемок.

Photoline.ru На сайте собраны не только толковые и ясные статьи об искусстве фотографии, но и книги по повышению уровня — в том числе в формате, пригодном для скачивания. Список обязательной к прочтению литературы для всех, кто всерьез занимается самообразованием.

Photo-monster.ru На сайте выложены видеоуроки для фотографов всех уровней — в них детально рассказывается о технике фотографии, обработке полученных кадров в самых популярных графических редакторах и способах исправления огрехов композиции или освещения.

Macroclub.ru На сайте собран максимум информации, полезной для занимающихся макросъемкой. Техника фотографии, основные приемы работы, обработка фотографий — в том числе предпечатная подготовка и принципы работы с соцсетями.

Fujifilm.ru Любопытный и полезный образовательный ресурс, организованный одним из признанных лидеров фотоиндустрии. Множество статей с практическими советами об организации фотопроцессов от отечественных и зарубежных фотографов в хорошем и толковом переводе.

Fashionbank.ru Сайт полезен для тех, кто занимается модными съемками по обе стороны камеры или подиума. На нем содержится информация, важная как для личного использования в блоге, так и при работе с самыми известными и популярными глянцевыми журналами. Картотека интересных лиц, портфолио и актуальные предложения от ведущих игроков модельного бизнеса и фотографов и форум для быстрого получения ответов на любые вопросы.