Фестиваль «Хлеб-да-Сольба» соберет более 50 творческих коллективов из разных стран

Благотворительный фестиваль русского гостеприимства «Хлеб-да-Сольба» пройдет 12 мая года в Николо-Сольбинском женском монастыре. Третий год подряд одна из старейших православных обителей России, расположившаяся на берегу реки Сольбы в Ярославской области, проводит мероприятие, которое уже успело стать заметным явлением культурной жизни страны.

Фестиваль, генеральным информационным партнером которого выступает ТАСС , призван содействовать укреплению народных и семейных традиций, добрососедству и культурному обмену между странами. В числе его главных задач — популяризация духовного и патриотического воспитания, здорового образа жизни и просвещение подрастающего поколения.

Как сообщил организатор, известный телеведущий Александр Ковалев , в этом году на фестивале очень широко будут представлены народные промыслы, пройдет более 25 различных мастер-классов. Гости смогут попробовать себя в витражном и мозаичном искусстве, росписи тарелок, изготовлении кукол-закруток и Каргопольской игрушки, плетении и многом другом.

Главные события фестиваля традиционно развернутся на двух площадках: большой фестивальной сцене, расположенной в центре монастырского двора, а также на набережной Сольбы у стен монастыря.

На его сценах выступят более 50 творческих и духовных коллективов из России, Беларуси, Украины, Армении, Грузии, Казахстана и Молдовы. В их числе — вокальные ансамбли сестер Свято-Елисаветинского монастыря (Беларусь) и монастыря св. Марты и Марии (Молдова), ансамбль древнецерковного пения «Сретение» (Украина), хор девочек «Хареба» при монастыре прп. Сергия игумена Радонежского (Грузия), театр танца «Терра» (Казахстан), хор «Сольба» воспитанниц приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре, хореографический ансамбль «Айаса» (Армения), группа «Беловежская пуща», детский театр «Непоседы» и многие другие профессиональные, самодеятельные и семейные коллективы. Откроет праздник выступление Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной.

Новшеством этого года станут концерты коллективов духовной музыки, которые пройдут непосредственно в храмах обители. Под сводами храмов святителя Николая, Успения Богородицы, св. вмч. Ксении, св. Спиридона Тримифунтского выступят ансамбли и хоры духовной музыки.

В насыщенной программе фестиваля — многочисленные мастер-классы, ремесленные представления, экскурсии, дегустации блюд монастырской кухни и русской традиционной выпечки, чаепитие из Царь-самовара и катание на повозках. Рядом с главной сценой развернется фотовыставка «Свете Тихий», на которой будут представлены кадры с богослужений, монастырские пейзажи, жанровые зарисовки из жизни обители. На набережной Сольбы пройдут народные гуляния и большой праздничный концерт, выставка-ярмарка хлеба и выпечки, чемпионат по приготовлению ухи, казачьи забавы, хороводы и фейерверк.

В Николо-Сольбинском монастыре расположен приют для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также «Добрая школа на Сольбе» с музыкальным уклоном. Воспитанницы приюта вместе с представителями делегаций из разных стран, духовенством и звездами телевидения и эстрады высадят кусты роз в монастырском розовом саду, который был заложен три года назад во время первого фестиваля.

Идейные вдохновители и организаторы фестиваля — настоятельница монастыря игумения Еротиида и известный телеведущий и культуролог, директор некоммерческого Фонда «Возрождение русских православных традиций» Александр Ковалев. Мероприятие проводится по благословению епископа Переславского и Угличского Феодора.

Официальный сайт фестиваля: www.solbafest.ru