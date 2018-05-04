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Калининградский граффити-художник продолжает разукрашивать город
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Калининградский граффити-художник продолжает разукрашивать город 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде в преддверии 73-й годовщины Победы фасад одного из технических зданий на улице Гайдара обрёл патриотический рисунок. Мастер граффити работает над ним уже несколько дней, композиция отчётливо просматривается.
На бетонном холсте изображены женщина с мужчиной, в руках которых винтовка и карабин. По словам художника Кирилла Гейнца, это вымышленные персонажи. Выполняет эту работу он с особым трепетом.
Кирилл Гейнц, граффити-художник:
— Наши деды и прадеды воевали и отстаивали свою родину. Я патриот, я люблю свою страну и 9 мая — важный праздник для России. Думаю, каждого коренного жителя России затронула эта война. И поэтому как для меня, так и для многих этот праздник значит очень многое.
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