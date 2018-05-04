Ещё
В Волжском состоится спортивно-патриотический забег «Георгиевская ленточка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волжском состоится спортивно-патриотический забег «Георгиевская ленточка» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
5 мая в Волжском пройдет массовый спортивно-патриотический забег «Георгиевская ленточка».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии города, местные жители стартуют около Дворца творчества детей и молодежи финишируют в парке «Волжский» возле памятника погибшим воинам. Бежать они будут от одного пункта до другого по улице Набережной. Каждый участник повяжет на предплечье левой руки георгиевскую ленту. На финише волжанам раздадут треугольные конверты с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто!», на которых те напишут имена родственников-участников войны. Затем закрепят их на своих маленьких ленточках и сформируют из них одну большую георгиевскую ленту, которую возложат к памятнику воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Отметим, в настоящее время на сайте комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского (http://vlzsport.ru) уже зарегистрировались сотни волжан. Самые активные участники получат памятные медали «Георгиевская ленточка». Начало мероприятия в 10:00. Регистрация будет проходить и в день проведения забега с 08:00 до 09:00.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде замглавврача получила 6,5 лет колонии за взятки от «больных» Волгоградские школьники участвуют в Международном слете юных поисковиков Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане будут показывать три дня подряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой17
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
«Собибор»: важная историческая правда4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
00:56
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение