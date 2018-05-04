В Волжском состоится спортивно-патриотический забег «Георгиевская ленточка»

5 мая в Волжском пройдет массовый спортивно-патриотический забег «Георгиевская ленточка».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии города, местные жители стартуют около Дворца творчества детей и молодежи финишируют в парке «Волжский» возле памятника погибшим воинам. Бежать они будут от одного пункта до другого по улице Набережной. Каждый участник повяжет на предплечье левой руки георгиевскую ленту. На финише волжанам раздадут треугольные конверты с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто!», на которых те напишут имена родственников-участников войны. Затем закрепят их на своих маленьких ленточках и сформируют из них одну большую георгиевскую ленту, которую возложат к памятнику воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Отметим, в настоящее время на сайте комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского (http://vlzsport.ru) уже зарегистрировались сотни волжан. Самые активные участники получат памятные медали «Георгиевская ленточка». Начало мероприятия в 10:00. Регистрация будет проходить и в день проведения забега с 08:00 до 09:00.