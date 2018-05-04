Интарс Бусулис: Елена Ваенга мне нравится как девушка

Успех на российской сцене к латвийскому певцу Интарсу Бусулису пришел после дуэта со звездой русского шансона Еленой Ваенгой. Считается, что именно она открыла Интарсу многотысячные залы в России и ввела его в круг звезд первого эшелона.

Однако это сотрудничество породило слухи об их романе. В то, что Ваенгу и Бусулиса связывает только дружба, мало кто верит. Хотя певец женат уже более 20 лет и вместе с супругой Ингой воспитывает четверых детей — двух сыновей и двух дочек.

Labvakar ⭐️ Добрый вечер? Наконец-то мы встретились? … @VaengaOfficial #Нева #Гравитация #ГравитацияНеУдержала #Ваенга #бусулис #busulis

Публикация от Intars Busulis (@intarsbusulis)

17 Апр 2018 в 10:53 PDT На днях Интарс Бусулис отметил 40-летний юбилей. Заниматься музыкой он начал еще в детстве. В школьные годы играл в детском музыкальном ансамбле, потом закончил Талсинскую музыкальную школу по классу тромбона и Вентспилский музыкальный колледж. Позже Бусулис собрал собственный бойз-бенда «Caffe», а затем начал выступать сольно. Славу ему принесла победа на конкурсе «Новая волна» в 2005 году.

Знакомство Интарса с Еленой Ваенгой состоялось в конце 2013 года. Вместе они записали дуэт на песню «Нева». С этой композицией они совместно выступали на концертах. Затем Ваенга написала для Интарса композицию «Лена» и русский вариант текста для латышского хита певца — «Brivdiena» («Гравитация»). Премьера песни состоялась на сольном концерте Ваенги в сентябре 2014 года.

Почему сплетням об измене Интарса поверила даже его мама? Какие отношения связывают Бусулиса с Еленой Ваенгой на самом деле? И как он борется с ревностью жены? Узнаете скоро из первых уст только на 18-й кнопке. Смотрите программу «Ой, мамочки!» 5 мая в 8:50 на телеканале «МИР» . Не пропустите!

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