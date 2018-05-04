Окружная столица готовится к Международному дню семьи

В Международный день семьи, 15 мая, в Ханты-Мансийске пройдет праздничное мероприятие «Мамина радость, папина гордость», в рамках которого для семей окружного центра в культурно-досуговом центре «Октябрь» будет организована работа интерактивных площадок и концертная программа детских творческих коллективов.

В холле первого этажа центра в 17:00 Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье организует работу площадок различной направленности. Специалисты организации и волонтёры проведут для семей мастер-классы по бумагопластике «Семейный сувенир» и акцию «Семейное гнёздышко». Мастер-класс по технике аппликации «Весёлая семейка» представят посетителям сотрудники клуба «Орфей».

У гостей будет возможность на время перевоплотиться в любимого сказочного героя с помощью аквагрима и сделать памятную фотографию в специально оформленной в тематике праздника фотозоне. Также будет работать информационная лавка «Мир добра», где горожане смогут ознакомиться с буклетами и памятками об особенностях и проблемах детско-родительских отношений.

В 18:00 в большом концертном зале состоится концертная программа младших групп детских творческих коллективов культурно-досугового центра «Октябрь».