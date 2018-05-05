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В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске состоялось чествование участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла
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В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске состоялось чествование участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Традиция проводить приём для женщин-ветеранов появилась в Челябинском филиале Военно-воздушной академии несколько лет назад.
80 женщин, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на фронте и трудились в тылу, накануне Дня Победы были приглашены в филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Челябинске.
Встреча прошла у памятника «Воспитанникам училища, погибшим в боях за Советскую Родину». Гостей встречал духовой оркестр, исполняя праздничные марши и послевоенные вальсы. Курсанты филиала и воспитанники юнармейского отряда «Юные штурманы» под руку сопровождали женщин до места проведения торжественного приёма.
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