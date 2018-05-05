В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске состоялось чествование участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла

Традиция проводить приём для женщин-ветеранов появилась в Челябинском филиале Военно-воздушной академии несколько лет назад.

80 женщин, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на фронте и трудились в тылу, накануне Дня Победы были приглашены в филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Челябинске.

Встреча прошла у памятника «Воспитанникам училища, погибшим в боях за Советскую Родину». Гостей встречал духовой оркестр, исполняя праздничные марши и послевоенные вальсы. Курсанты филиала и воспитанники юнармейского отряда «Юные штурманы» под руку сопровождали женщин до места проведения торжественного приёма.