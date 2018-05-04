Внимание, викторина! «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (X-Men: Days of Future Past, Великобритания, Канада, США)
(12+)
Суббота, 5 мая, 17.30.
Режиссёр: Брайан Сингер/Bryan Singer В ролях: Хью Джекман, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт.
Зачем мутант отправляется в прошлое?
Самый популярный мутант из Вселенной Marvel отправляется в прошлое, чтобы починить будущее. Иначе историю Людей Икс, впрочем, как и всю историю человечества придется сворачивать. Прекрасное далеко, согласно Marvel, оказалось жестоким: мрак, тлен, войны, смерть, страдания. Бездушные роботы запихнули людишек и мутантов в одно большое гетто и планомерно уничтожают их популяцию. А виноват во всем маленький, но очень злой гений — карликученый Боливар Траск, как две капли воды похожий на Тириона Ланнистера. В 1973 году он создал проект «Стражи», предназначенный для отлова Людей Икс. Но малыш явно заигрался, и к 2023 году охота на супергероев обернулась глобальной войной планетарного масштаба. Будущее обречено, настоящее бессмысленно, поэтому вся надежда на прошлое. Пора вернуться в 1973 год и остановить Болливара.
«АиФ» совместно с телеканалом ТНТ проводит викторину «Почувствуйте нашу любовь!» Вам надо обязательно посмотреть фильм на ТНТ в указанный день и ответить на вопросы викторины по электронному адресу aif@mosaica.ru или по почте по адресу ул. К. Маркса, 41.
Победители получат призы: бокалы, диски с сериалами, футболки, термокружки с логотипом телеканала.
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В какую спортивную игру рубится сам с собой Ртуть в подвале своего дома?
1. В бадминтон
2. В бейсбол
3. В пинг-понг
Сколько когтей выстреливает у Росомахи из каждой руки?
1. Пять
2. Семь
3. Три В каком здании в 1973 году заточен Магнито?
1. В Белом доме
2. В Пентагоне
Какой американский певец исполняет хит 1973 года «Время в бутылке», под которую Ртуть обезоруживает охрану Пентагона?
1. Джеймс Браун
2. Джим Кроче
3. Игги Поп