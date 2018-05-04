Внимание, викторина! «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (X-Men: Days of Future Past, Великобритания, Канада, США)

(12+)

Суббота, 5 мая, 17.30.

Зачем мутант отправляется в прошлое?

Самый популярный мутант из Вселенной Marvel отправляется в прошлое, чтобы починить будущее. Иначе историю Людей Икс, впрочем, как и всю историю человечества придется сворачивать. Прекрасное далеко, согласно Marvel, оказалось жестоким: мрак, тлен, войны, смерть, страдания. Бездушные роботы запихнули людишек и мутантов в одно большое гетто и планомерно уничтожают их популяцию. А виноват во всем маленький, но очень злой гений — карликученый Боливар Траск, как две капли воды похожий на Тириона Ланнистера. В 1973 году он создал проект «Стражи», предназначенный для отлова Людей Икс. Но малыш явно заигрался, и к 2023 году охота на супергероев обернулась глобальной войной планетарного масштаба. Будущее обречено, настоящее бессмысленно, поэтому вся надежда на прошлое. Пора вернуться в 1973 год и остановить Болливара.

АиФ » совместно с телеканалом ТНТ проводит викторину «Почувствуйте нашу любовь!» Вам надо обязательно посмотреть фильм на ТНТ в указанный день и ответить на вопросы викторины по электронному адресу aif@mosaica.ru или по почте по адресу ул. К. Маркса, 41.

Победители получат призы: бокалы, диски с сериалами, футболки, термокружки с логотипом телеканала.

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В какую спортивную игру рубится сам с собой Ртуть в подвале своего дома?

1. В бадминтон

2. В бейсбол

3. В пинг-понг

Сколько когтей выстреливает у Росомахи из каждой руки?

1. Пять

2. Семь

3. Три В каком здании в 1973 году заточен Магнито?

1. В Белом доме

Какой американский певец исполняет хит 1973 года «Время в бутылке», под которую Ртуть обезоруживает охрану Пентагона?

3. Игги Поп