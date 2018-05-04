КЦ «Доброволец» приглашает на мастер-классы, посвященные Дню Победы

7 мая в корпусе 514а Зеленограда Культурный центр «Доброволец» проведет мастер-классы, посвященные предстоящему празднованию Дня Победы.

В 16.30 здесь пройдет мастер-класс «Открытка ветерану». «Пожилым людям дорого внимание и забота близких людей и молодого поколения. Что может быть дороже для ветерана Великой Отечественной войны, чем открытка, сделанная ребенком. Ведь ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. Открытка к 9 мая — это урок доброты и уважения к ним. Уверены, что ребята с интересом и удовольствием примут участие в работе», — говорится в анонсе мастер-класса. Вход свободный, запись по телефону 8 (499) 736-81-30.

А в 18.00 маленьких зеленоградцев и их родителей приглашают на открытое занятие по хореографии «Мы за мир на всей планете!». Дети в возрасте от 6 лет покажут танцевальные композиции, выученные в новом учебном году. А в конце занятия ребята подарят ветеранам открытки с поздравлениями, сделанные воспитанниками студии декоративно-прикладного творчества «Авторские чудеса». Вход свободный, подробности по телефону 8 (499) 736-81-30.

Помимо этого, 7 мая в КЦ «Доброволец» (корпус 514а) стартует выставка детских рисунков воспитанников студии ИЗО культурно-досугового учреждения «Помним…».