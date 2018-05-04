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Над Екатеринбургом взвилось Знамя Победы. Ямальцы поддержали окружной проект
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Над Екатеринбургом взвилось Знамя Победы. Ямальцы поддержали окружной проект 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальцы в Екатеринбурге присоединились к окружному патриотическому проекту «Знамя Победы». В здании представительства округа сегодня, 4 мая, прошло мероприятие, посвященное Дню Победы.
В нем приняли участие более 20 пенсионеров и ветеранов, которые отработали много лет на Ямале, а сейчас живут в Екатеринбурге. Вместе с сотрудниками представительства они изготовили копию Знамени Победы. Затем для участников мероприятия организовали чаепитие и небольшой концерт. Дочь главного специалиста представительства Натальи Солодянниковой — пятиклассница Мария продекламировала стихи о войне. Кроме того, участники творческого коллектива «Офицерское трио», ветераны боевых действий Александр Шестаков и Юрий Куксин исполнили свои авторские песни. В завершение участникам мероприятия вручили подарки к празднику.
Изготовленную копию Знамени Победы сотрудники представительства пронесут 9 мая вместе с фотографиями воевавших родственников во время шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге.
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