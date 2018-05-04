«Утки! У-у-у!» И еще 6 мультсериалов Disney, которые можно посмотреть бесплатно

В конце восьмидесятых наша страна стала проводить «политику гласности и открытости». К началу девяностых «железный занавес» окончательно растворился, и к нам пришли всякие чудеса. Для нас, тогда еще детей, главными чудесами стали разноцветная пружинка «Ондомания» и мультсериалы. Когда их показывали, мы приклеивались к экрану намертво и рыдали навзрыд, если по любой причине пропускали серию. Их не повторяли, и шанс, что кто-то записал её на видеомагнитофон, стремился к нулю стремительным домкратом. Тогда и «видак» был чудом.

Титр сделал подборку мультсериалов Disney , которые теперь можно пересмотреть на ivi бесплатно. Даже ту серию, которую пропустил из-за чертовой дачи.

Утиные истории (1987 — 1990)

Кадр: Walt Disney Television Animation

Утиные истории

Один из самых-самых сериалов. Приключения богатейшей утки планеты, его внучатых племянников и еще кучки его родственников и друзей собирали у экранов одну из самых больших аудиторий. А еще это пародийный сериал, который содержит в себе сотни отсылок к событиям, произведениям искусства и культуры, реальным людям и организациям. И чем мы старше, тем круче будет пересмотреть этот сериал, потому что мы уже отрастили и продолжаем отращивать здоровенный бэкграунд, чтобы найти их как можно больше или даже все.

Приключения мишек Гамми (1985 — 1991)

Кадр: Walt Disney Television Animation

Приключения мишек Гамми

Редакции Титра триста лет, но мы до сих пор мечтаем о Гамми-соке. Только чтобы он на нас действовал, как на медведей, а не как на людей. Прыгать хотим! И дом, какой крутой у них дом!

Черный Плащ (1991 — 1992)

Кадр: Walt Disney Television Animation

Черный Плащ

Оригинальная фраза «Let's get dangerous!» на самом деле в переводе означает что-то вроде «Вперёд, к опасности!», но наше «От винта!» пришлось к месту, к случаю и вообще как будто всегда там было. Эта и еще несколько десятков фраз из этого сериала до сих пор живут в нашей речи. «Я ужас, летящий на крыльях ночи! Я шпинат, застрявший у вас в зубах! Я Чёрный Плащ… А, где, собственно, всё?»

Новые приключения Винни Пуха (1988 — 1991)

Кадр: Walt Disney Television Animation

Новые приключения Винни Пуха

Для тех, кто любит Винни Пуха, оригинальных историй Милна катастрофически мало. Специально для нас Disney сделал еще, по мотивам. Славься, Disney!

Русалочка (1992 — 1994)

Кадр: Walt Disney Television

Русалочка

Приквел полнометражного мультфильма, снятого несколькими годами ранее. Благодаря ему мы могли каждую неделю наслаждаться Себастьяном и его «Вашеством!».

Аладдин (1994 — 1995)

Кадр: Walt Disney Television

Аладдин

Мультсериалы дарили нам продолжение полюбившихся историй. Грустно прощаться с персонажами через полтора часа полного метра. А тут новые, и новые, и новые истории.

101 далматинец (1997 — 1998)

Кадр: Walt Disney Television

101 далматинец

Стервелла Де Виль, её новая шубка, 99 собаченек, которых надо спасти, и 65 серий, в которых законсервировано наше детство.