В Совете Федерации намерены обсудить преференции для «зеленых» закупок до конца сессии 

Сенаторы планируют вынести на широкое обсуждение вопрос предоставления преференций в отношении продукции, изготовленной из вторсырья, для обеспечения государственных нужд до конца весенней сессии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
«Мне кажется, мы еще не дошли до стимулирования сокращения потребления. Пока только говорим о необходимости биоразлагаемой упаковки и стимулировании вторичной переработки пластика, в том числе через возможность «зеленых» закупок. Сейчас обсуждаем условия реализации механизма. Хотим до конца сессии вынести вопрос на широкое публичное обсуждение», — сказала И. Гехт.
Кроме того, сенатор поддержала идею проекта московских музеев по сбору пластикового мусора для создания скульптур.
«Прекрасная идея: хороша как популяризация вторресурсов с одной стороны, и прекрасна по исполнению с другой!», — добавила И. Гехт.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в рамках художественного проекта в ГМИИ им. А. Пушкина и других московских музеях будут установлены специальные мусорные баки, куда посетители смогут сдать пластиковый мусор и тем самым стать соавторами художественного проекта. Уточнялось, что пластик будет переработан на заводе, а скульптуры отлиты по заранее разработанным 3D-моделям.