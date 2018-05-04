В Совете Федерации намерены обсудить преференции для «зеленых» закупок до конца сессии

Сенаторы планируют вынести на широкое обсуждение вопрос предоставления преференций в отношении продукции, изготовленной из вторсырья, для обеспечения государственных нужд до конца весенней сессии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

«Мне кажется, мы еще не дошли до стимулирования сокращения потребления. Пока только говорим о необходимости биоразлагаемой упаковки и стимулировании вторичной переработки пластика, в том числе через возможность «зеленых» закупок. Сейчас обсуждаем условия реализации механизма. Хотим до конца сессии вынести вопрос на широкое публичное обсуждение», — сказала И. Гехт.

Кроме того, сенатор поддержала идею проекта московских музеев по сбору пластикового мусора для создания скульптур.

«Прекрасная идея: хороша как популяризация вторресурсов с одной стороны, и прекрасна по исполнению с другой!», — добавила И. Гехт.