«Как объяснишь, что я не государство?» Ветеран заменил собой соцслужбы на селе

Он бесплатно помогает людям, но властям его активность не нравится, а некоторые земляки его осуждают.

Как сельчане дочку Сотникова спасли

Про село Сеченово местные говорят: медвежий угол. Сеченовский район — крайний в регионе, дальше начинается Мордовия. До областного центра от Сеченово 200 километров, и добраться до села общественным транспортом проблематично. Многие перебираются из «медвежьего» села в город.

49-летний Николай Сотников говорит, что сам он никуда бежать из Сеченово не собирается. У него там дом, жена, четверо детей и дело всей его жизни — помощь тем, кому она действительно нужна: многодетным, инвалидам, пенсионерам. Началась эта история 6 лет назад.

— У дочки Ярославы отнялись ноги, — рассказывает Николай. — На моих глазах она встала с кровати и упала, попробовала встать, но не смогла.

По словам Николая, скорая помощь отказалась везти девочку в областной центр, глава администрации тоже ему отказал, а у Сотникова в кармане тогда было всего 50 рублей. Помощь пришла неожиданно. Местный священник — отец Иоанн — бросил клич среди прихожан, и они собрали Николаю и его дочке 5 тысяч рублей на дорогу. В нижегородской больнице девочку поставили на ноги. Этот отклик земляков Николаю запал глубоко в душу.

Сотников тогда стоял на учете в центре занятости и решил, что создаст социальное такси. Ему как индивидуальному предпринимателю выделили на старт 58 тысяч рублей. На эти деньги Николай купил старенькую «Волгу» и стал развозить местных: кого бесплатно, а кого за символические 10 рублей.

— Село протяженное, — рассказывает Сотников. — Добраться с одного конца на другой — это километра два-три. Вот сейчас мне бывший офицер звонил, инвалид, ему надо в больницу, а денег на такси нет. Говорит: «Разве я не заслужил помощи от государства?» Как ему объяснишь, что я не государство… Завтра повезу его бесплатно.

Продал машину ради детских подарков

Сотников начинал с того, что подвозил людей, а сейчас он «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Достает оборудование и лекарства для инвалидов, собирает продукты и вещи для многодетных семей, расчищает снег и помогает поддерживать хозяйство одиноким пенсионерам.

— Ребенок-инвалид два года ждал инвалидную коляску от социальной службы, — рассказывает Николай. — А мы в течение месяца ее достали.

Находить костыли, ходунки, коляски, ортопедические кровати, памперсы и многое другое Николаю помогает волонтер Марианна Ефремова из областного центра. Она проверяет сайты объявлений, где бесплатно раздают ненужные вещи, звонит владельцам и договаривается. Когда набирается много, Николай приезжает и забирает.

— Сеченово — это же такая глушь, и никто там, кроме Николая, этим не занимается, — говорит Марианна. — Жаль, что приезжать в Нижний у него из-за денег получается редко.

Николай готов сорваться и помогать в любой момент. Накануне Нового года позвонил знакомый учитель и рассказал, что у девочек из одной бедной семьи нет даже носков. В тот же вечер Сотников был на своем авто под окнами этой семьи с пакетом вещей. Каждый год Сотников собирает новогодние подарки для детей-инвалидов. Однажды ради детских гостинцев продал старенькую «Волгу», она уже была не так необходима: неизвестный спонсор подарил Николаю «Газель». Вроде бы мелочь — сладкие подарки, но Екатерина Мерзлякова , мама троих детей, не может их забыть.

— Когда у меня не было жилья, в соцзащите мне сказали, что все, что для меня могут сделать — забрать моих детей в центр на временное содержание, — вспоминает она. — Помощи от государства я не увидела, а Николай как мог помогал.

За 25 километров Сотников ездит в село Митин Враг к 84-летней Анне Григорьевне. Николай привозит продукты, довозит пенсионерку до больницы и обратно. Он берется за разные проблемы.

— Вот сейчас пытаюсь помочь одному человеку восстановить справедливость, — рассказывает Николай. — Тренер побил его сына клюшкой, дело замяли. Отцу не нужны деньги. Он хочет, чтобы тренера наказали. Привлекаем сейчас общественную организацию.

«Когда что-то случится, все отворачиваются»

Сотников не лукавит, когда говорит, что помогает бесплатно, ничего не получает взамен и государство его никак не финансирует. Его семья живет очень скромно. Николай получает 2800 рублей — это его единовременное пособие как ветерану боевых действий, остальное — подработки на грузоперевозках. Выручает огород, на котором Сотниковы сажают овощи. Животину не держат — негде: старенький сарай покосился.

Жена Николая Елена с журналистами говорить отказывается. Отношение к частной социальной службе мужа у нее сложное. Понять ее можно: все силы — и физические, и материальные — Николай направляет на помощь чужим людям. Не разделяют его взглядов и в администрации Сеченовского района. Руководитель управления по социальным вопросам Марина Ефремова — кстати, бывшая одноклассница Сотникова — как-то высказалась, что дети Сотниковых ходят голодные и чиновникам приходится им помогать.

— Бога у нее, что ли, нет? — возмущается Сотников. — Мои дети всегда сытые. И в школу, и в детсад я их отвожу, и где продукты брать — тоже на мне лежит задача.

Николай не скрывает, что кругом должен: и за продукты для своей семьи, и за бензин, и за многое другое. Его частная социальная служба еле сводит концы с концами, и трудно назвать это предпринимательством. Местные и те не все понимают и одобряют его альтруизм. За глаза называют и чудиком, и клоуном.

— Про Николая могут сказать, что он придурковатый. Но когда что-то случится, отворачиваются и знакомые, и друзья, всем некогда. А Николай помогает, — говорит Татьяна. Николай спас мать этой женщины, когда у той случился гипертонический криз: довез из села Кочетовка в Сеченовскую больницу.

Два года назад у Николая появилась помощница Саша. Николай ухаживает за ее отцом, который болен рассеянным склерозом и не ходит. Александра ездит вместе с Николаем по домам к нуждающимся, подает ему новые идеи благотворительности. Скоро они поедут поздравлять ветеранов с Днем Победы.

— Хоть бы наши власти наконец обратили на Николая внимание, — говорит Татьяна. — На селе транспорта нет, в деревнях продукты не купить, и Николай берет на себя все эти функции. Так примите его, найдите ему место в вашей службе, хоть на бензин денег дайте!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Николай-помощник».