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DJ Грув раскрыл секрет, как записал трек с Горбачевым
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DJ Грув раскрыл секрет, как записал трек с Горбачевым 

Мир24 1 час назад
Евгений Рудин — более известный в шоу-бизнесе, как DJ Groove — еще в 90-е завоевал огромную армию верных поклонников. Они по сей день активно интересуются его творчеством и личной жизнью. Еще бы! Все эти годы Рудин был завидным женихом, но совсем недавно он променял свободу на семейный очаг.
Красавица и Грувовище!? @denizka27 #женаимуж
Публикация от DJ GROOVE (Russia) (@djgrooverussia)
3 Май 2018 в 6:49 PDT  В августе прошлого года 45-летний DJ Грув впервые стал отцом. Сына артисту подарила его вторая жена — бизнесвумен Дениза Вартпатрикова.
«Я папа. Наш сын с Денизой. Спасибо, любимая. Зовут Марк! Встречайте», — написал тогда DJ Грув в микроблоге, разместив документ из роддома.
Папа и сын #нашзайчик #маркрудин?❤️ @denizka27
Публикация от DJ GROOVE (Russia) (@djgrooverussia)
9 Апр 2018 в 10:51 PDT  Евгений Рудин и Дениза Ватпатрикова расписались в одном из московских загсов в феврале 2016 года. Ранее Евгений Рудин был женат на коллеге по цеху DJ Sandra (Александра Рудина). Пара состояла в отношениях 10 лет. Их официальный брак продлился семь лет. Как музыкант в жанре электронной музыки DJ Грув получил известность, записав композиции «Счастье есть» (с использованием семплов голосов Михаила и Раисы Горбачевых), «Служебный роман», «Цыган» и другие ремиксы. В настоящее время он руководит собственной школой электронной музыки.
Съемочная группа телеканала «МИР» во главе с Ильей Легостаевым побывала в гостях у DJ Groove в его новом загородном доме. Диджей раскрыл нам секрет, как смог записать совместный трек с Михаилом Горбачевым и назвал сумму своих заработков с самых высокооплачиваемых концертов. Смотрите об этом в программе «Достучаться до звезды» 5 мая в 1:00 на телеканале «МИР». Не пропустите!
Публикация от DJ GROOVE (Russia) (@djgrooverussia)
3 Май 2018 в 6:13 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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