DJ Грув раскрыл секрет, как записал трек с Горбачевым

Евгений Рудин — более известный в шоу-бизнесе, как DJ Groove — еще в 90-е завоевал огромную армию верных поклонников. Они по сей день активно интересуются его творчеством и личной жизнью. Еще бы! Все эти годы Рудин был завидным женихом, но совсем недавно он променял свободу на семейный очаг.

Красавица и Грувовище!? @denizka27 #женаимуж

Публикация от DJ GROOVE (Russia) (@djgrooverussia)

3 Май 2018 в 6:49 PDT В августе прошлого года 45-летний DJ Грув впервые стал отцом. Сына артисту подарила его вторая жена — бизнесвумен Дениза Вартпатрикова.

«Я папа. Наш сын с Денизой. Спасибо, любимая. Зовут Марк! Встречайте», — написал тогда DJ Грув в микроблоге, разместив документ из роддома.

Папа и сын #нашзайчик #маркрудин?❤️ @denizka27

Публикация от DJ GROOVE (Russia) (@djgrooverussia)

9 Апр 2018 в 10:51 PDT Евгений Рудин и Дениза Ватпатрикова расписались в одном из московских загсов в феврале 2016 года. Ранее Евгений Рудин был женат на коллеге по цеху DJ Sandra (Александра Рудина). Пара состояла в отношениях 10 лет. Их официальный брак продлился семь лет. Как музыкант в жанре электронной музыки DJ Грув получил известность, записав композиции «Счастье есть» (с использованием семплов голосов Михаила Раисы Горбачевых ), «Служебный роман», «Цыган» и другие ремиксы. В настоящее время он руководит собственной школой электронной музыки.

Съемочная группа телеканала «МИР» во главе с Ильей Легостаевым побывала в гостях у DJ Groove в его новом загородном доме. Диджей раскрыл нам секрет, как смог записать совместный трек с Михаилом Горбачевым и назвал сумму своих заработков с самых высокооплачиваемых концертов. Смотрите об этом в программе «Достучаться до звезды» 5 мая в 1:00 на телеканале «МИР». Не пропустите!

Публикация от DJ GROOVE (Russia) (@djgrooverussia)

3 Май 2018 в 6:13 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ