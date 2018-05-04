Свердловская область поддержала Европейскую неделю иммунизации

В рамках Европейской недели иммунизации в Екатеринбурге состоялась тринадцатая межрегиональная научно-практическая конференция «За здоровое завтра». Заявленная тема: «Вакцинация — как право человека и общая обязанность».

Напомним, Европейская неделя иммунизации была учреждена Всемирной организацией здравоохранения и проводится во всех странах Европы с 2005 года. Ее цель — привлечь внимание общественности к вопросам вакцинопрофилактики.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова в своем приветственном слове напомнила участникам межрегионального форума о том, что Средний Урал является признанным лидером в разработке и внедрении вакцинопрофилактики в России. Развитие профилактической медицины подкреплено правовой базой. Десять лет назад, в 2008 году, у нас был принят первый в новой России закон о вакцинопрофилактике и разработан региональный календарь прививок. Но, наряду с достижениями, есть задачи, требующие своего решения. Так, главный внештатный детский фтизиатр Минздрава Свердловской области Наталья Камаева ознакомила делегатов конференции с проблемами вакцинопрофилактики туберкулеза в учреждениях родовспоможения и детских поликлиниках.

«Наша головная боль — родители, которые отказываются от вакцинации новорожденных по необоснованным причинам. Воздействовать на них можно только силой убеждения, — рассказала Наталья Камаева. — Ведется активная работа в этом направлении. За последние пять лет нам удалось снизить заболеваемость туберкулезом и эта тенденция является устойчивой».

На конференции была почеркнута необходимость информационной работы с населением всеми доступными методами, от бесед с медицинскими работниками первичного звена до сотрудничества со средствами массовой информации, выпуска и распространения печатной продукции. У людей должно сформироваться понимание необходимости делать прививки, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих детей.

Телефон «горячей линии» Свердловского областного противотуберкулезного диспансера: +7 (343) 295-15-31.

На конференции отмечалось, что на протяжении своей более чем двухсотлетней истории вакцинопрофилактика доказала свою исключительную эффективность в сохранении здоровья и жизни людей. Достаточно сказать, что за последнее столетие средняя продолжительность человеческой жизни увеличилась на 30 лет, 25 из которых за счет активной вакцинации населения. В настоящее время вакцинопрофилактика во всем мире является наиболее эффективным и наименее затратным способом борьбы с инфекционными заболеваниями.