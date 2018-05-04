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«Свистать всех наверх!»: в челябинском «Детском мире» появился попугай-пират
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«Свистать всех наверх!»: в челябинском «Детском мире» появился попугай-пират 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Новый питомец появился в главном детском магазине Челябинска. Вслед за бельчонком Пушей «Детский мир» приютил попугая кореллу. Ксения — истинный пират: птица живёт в кафетерии под названием «Остров сокровищ» и, подобно легендарному Джону Сильверу, у неё нет одной лапки.
Пират Ксения — новый хранитель «Острова сокровищ»
Вопреки ожиданиям, птица потеряла лапку не в морских сражениях — она уже родилась такой. Но жить Ксении это абсолютно не мешает. Корелла прекрасно летает и шустро прыгает по жёрдочке: деревянная пиратская нога ей без надобности.
Травма Ксюши совершенно незаметна тем, кто о ней не знает
Шефство над кореллой взяла менеджер по маркетингу «Детского мира» Ольга Зайкина. Она следит за режимом питания Ксении, состоянием её здоровья, а также регулярно купает попугая, чтобы оперение оставалось красивым, а кожа — здоровой.
У маленькой Ксюши — целый пакетище разных кормов и лакомств
— Ксюша у нас хоть и пират, но живёт как настоящая королева: у неё очень разнообразный рацион. Каждый день — новая смесь кормов. А ещё есть всякие лакомства, медовые палочки и минеральные добавки, — рассказала Ольга. — В нашу семью она попала случайно. Изначально Ксюша жила у моих знакомых. Но из-за плотного рабочего графика они не могли уделять птице достаточно внимания. Попугаи — очень социальные птицы, общение им просто необходимо. А у нас в «Детском мире» ей будет хорошо: постоянный уход обеспечим мы, сотрудники магазина, а общение — наши маленькие посетители.
Ксюша, как истинная леди, любит крутиться перед зеркалом
Сейчас Ксении около двух лет. В хороших условиях продолжительность жизни корелл составляет до 30 лет. Учитывая, как хорошо ухаживают за Ксюшей, её ждёт долгая и счастливая жизнь. Кстати, у птички есть все документы, амбулаторная карта и личный лечащий врач — зоозащитник Карен Даллакян.
У Ксюши есть паспорт, амбулаторная карта и личный лечащий врач
В скором времени у Ксюши появится новая большая клетка, качели и удобное гнездо. В руководстве «Детского мира» заверили — птица ни в чём не будет нуждаться. Ольга Зайкина даже планирует научить пернатую «пиратку» разговаривать.
Ксюша пока не говорит, но вообще кореллы довольно легко учатся этому
Осенью прошлого года в «Детском мире» появился пушистый питомец — бельчонок Пуша. Многие помнят, как в детстве приходили в «Детский мир» именно в гости к белочке, которая тогда жила на первом этаже магазина. Появление Пуши в 2017 году стало своего рода возрождением традиции.
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