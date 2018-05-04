Final Space: ненашумевшая годнота

Сериал о космосе, героях и большой светлой любви, о котором почему-то не говорят.

Final Space или «Космо-рубеж» был создан актером и сценаристом Олэном Роджерсом («Разводитель», «Отель Оскара для фантастических существ») и шоураннером Дэвидом Саксом («Обычное шоу», «Тик-герой», «Симпсоны»). Что это за сериал? Представитель так называемых мультфильмов для взрослых, которые варьируются от безобидного (относительно) «Времени приключений» до твердого 16+ «Рика и Морти». Следовательно, что ожидать от Final Space? Бодрого экшена в космосе с кровавыми сюжетными поворотами, парочкой неловких сцен на тему наготы и душераздирающими эмоциями. Да, пожалуй, за звание самой сильной стороны сериала спорят одновременно подача сюжета, монтаж и эмоции, которые вызывают главные герои.

Печеньки — недосягаемый объект страсти Гэри. Их можно получить только за хорошее поведение.

Центр истории — Гэри Гудспид, обаятельно-тупой неудачник и герой, отбывающий пятилетний срок заключения на корабле «Галактика-1». Гэри починяет барахлящие спутники на орбите Земли и пытается не сойти с ума без человеческого общения, но зато в компании толпы андроидов, искусственного интеллекта ХЬЮ и раздражающего робокомпаньона Кэвина. Кроме того, главный герой каждый день записывает короткие видео — глупые и трогательные — для офицера Стражей Бесконечности Куинн, в которую безнадежно влюблен.

Их первая встреча.

До конца срока остается несколько дней, когда Гэри обнаруживает дружелюбное создание, названное Мункейком. Вскоре выясняется, что Мункейк — это супер-мощное живое оружие, чья разрушительная сила сравнима со «Звездой смерти» и даже больше.

Мункейк получил имя в честь гусеницы, которая была питомцем маленького Гэри.

Главная фишка сериала в том, что любой более-менее опытный зритель уже догадывается, чем все закончится. Но не знает как. С первого эпизода нам «спойлерят» события сериала, показывая перед опенингом короткие сценки с Гэри, дрейфующем в открытом космосе. ХЬЮ отсчитывает минуты до истощения кислородных баллонов, после чего — смерть. Проплывающие мимо останки кораблей и роботов дают представление о том, кто здесь погиб. Все мы взрослые люди и понимаем, что герои с минимумом ресурсов и огневой мощи не смогут противостоять классическому космозлодею Лорду-командующему (озвучен Дэвидом Теннантом ), но как любители героических сюжетов мы знаем, что главные герои победят. Но как? Какой ценой? В этих вопросах самая соль картины.

Лорд-командующий обладает сверхъестественной силой а-ля Дарт Вейдер.

Хороша мотивация героев. Она не вызывает вопросов, тем удивительнее, что зачастую ее создает сам Гэри. Его доброта не знает границ — в хорошем и плохом смысле. В сочетании с навязчивыми идеями и запредельно идиотскими поступками эта доброта парализует незнакомцев, постепенно превращая их в друзей. Сначала искусственный интеллект «Галактики-1» ХЬЮ (озвучен Томом Кенни , также голосом Ледяного Короля и Волшебного Чела) проникается личностью Гэри. Аналитическая программа отмечает многочисленные недостатки героя — нарциссизм, безответственность, склонность к обману, но в то же время ХЬЮ признает широту души, самоотверженность и верность.

Маркетинговое сочетание кота и крутизны.

Затем рушится жестокий и циничный образ жизни котогуманоида Авокато. До самого конца сериала Гэри совершает ряд внутренних побед в отношениях с товарищами, что так или иначе переплетено с внешними победами над антагонистом.

Фирменные моськи для особых случаев.

С точки зрения анимации, Final Space — сплошное удовольствие. Стиль сериала выдержан во всем. Внимание к деталям — космическое. Дизайн персонажей приятный, запоминающийся. Ракурс и монтаж не только помогают погрузиться в историю, но еще задают комическое и трагическое настроения.

К концу сериала эпичность достигает предела.

Уже целиком вышел первый сезон, так что вам повезет не мучиться ожиданиями, а посмотреть все залпом. Впрочем, если понравится — впереди муки ожидания второго сезона.