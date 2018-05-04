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Самые ожидаемые комиксы мая
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Самые ожидаемые комиксы мая 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Отобрали для вас самые громкие и интересные комиксы, выходящие в России в мае.
Последний месяц весны принес поклонникам комиксов изрядное количество примечательных новинок. В нашем списке есть как крепкая фантастика, так и классическая супергероика. В общем, найти комикс себе по вкусу сможет каждый.
Издательство: fanzon
Научно-фантастический комикс о необычном контакте с инопланетянами от культового сценариста Уоррена Эллиса и художника Джейсона Говарда. Вот уже десять лет как на Земле появились инопланетные создания, напоминающие деревья. Что они такое, почему оказались на нашей планете? Все десять лет люди ломают голову над этими вопросами. В комиксе переплетаются несколько сюжетных линий, каждая из которых под собственным углом рассматривает феномен внеземных деревьев.
Издательство: «Азбука-Аттикус»
Культовый комикс Марка Уэйда и Алекса Росса о Лиге Справедливости. Команда оказалась не у дел, а новые супергерои вызывают у человечества скорее страх, нежели надежду на светлое будущее. Судьба Земли вновь находится под угрозой, зреет последняя битва — и Бэтмен, Супермен и Чудо-Женщина выходят из тени, чтобы отстоять будущее планеты.
Издательство: «Комильфо»
Самый толстый комикс за всю историю русских переводных комиксов, объемом более 1200 страниц! Огромная книга расскажет о совместных приключениях Дэдпула и Кейбла. Безумный болтливый наемник и хладнокровный мутант из будущего не схожи характерами и подчас готовы убить друг друга, но из них получилась одна из самых ярких команд в истории комиксов Marvel.
Издательство: «Эксмо»
Сюжет классика фантастики Герберта Уэллса оживает на страницах комиксов. Когда профессор Гриффин изобретает способность делать тело невидимым, он надеется совершить настоящую сенсацию. Только вот эксперимент оборачивается для ученого настоящим кошмаром. Атмосферная визуализация комикса раскрывает яркие детали и красочные образы классического сюжета.
Издательство: «Белый единорог»
В конце месяца на большие экраны выйдет экранизация «Черновика» Сергея Лукьяненко. К премьере ожидается выход комикса «Четвёртая дверь», который поведает историю функционала-таможенника Кирилла Егорова, ушедшего в 50-х годах ХХ века в Аркан. Это отдельная история, которая принесет в мир «Черновика» новые детали.
Издательство: «Комильфо»
Сценарист Джейсон Аарон представляет увлекательные сольные приключения Доктора Стрэнджа — харизматичного санитара астрального пространства. Мультиверсум пошатнулся: начались массовые убийства чародеев и магов в разных измерениях. Доктор Стрэндж, верховный волшебник Земли, берется положить конец череде преступлений.
Издательство: XL Media
Второй том авторской научно-фантастической серии Рика Ремендера «Дно». В этом мире Земля сильно пострадала от действий радиации, и люди живут в подводных городах-куполах, расположенных на дне океана. Но и они медленно становятся непригодны для жизни…
Издательство: «Комильфо»
Канонический комикс о похождениях Хана Соло в промежутке между четвертым и пятым эпизодами саги. Сюжет комикса вдохновлен фильмом «Гонки „Пушечное ядро“» и рассказывает об участии Хана и его верного друга Чубакки в самой престижной и опасной гонке далекой галактики.
Издательство: «Азбука-Аттикус»
Начало новой эры для величайшей команды супергероев DC Comics. Супермен мертв, но на его место внезапно приходит другой, пришедший из погибшей вселенной. И пусть Чудо-Женщина, Бэтмен и другие участники Лиги Справедливости не признают его частью команды, новый Супермен нужен Земле — ведь ей угрожает новый враг и только совместными усилиями герои смогут дать ему отпор.
#комиксы
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