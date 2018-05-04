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BTS едут в Россию?
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BTS едут в Россию? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Если в Твиттере вы увидите #Love_Yourself, знайте, группа отправляется в тур. Об этом совсем недавно парни объявили все в том же Твиттере. Начнётся ор и августа в Сеуле. Затем группа отправится в солнечный Лос-Анджелес, где отыграет три шоу подряд, заглянет в Канаду, Амстердам, Техас и ещё несколько стран. Кстати, поклонница из Техаса еле себя сдерживала от счастья, как только узнала новость о туре
«Я так жду концерта в Техасе, что, кажется, будто я упаду в обморок. Я буду плакать весь обеденный перерыв».
Фанаты из других городов тоже радости не скрывают. Известны пока лишь городов, где состоятся грандиозные шоу. Стоит ли расстраиваться российским поклонникам? Пока рано! Список городов будет ещё пополняться. Кто знает, может, среди них окажется и наша страна!
Пройдёт тур в поддержку нового альбома группы, который так и называются -:. Его релиз, кстати, состоится мая. Так что, не перестают радовать поклонников приятными новостями об их творчестве. Надеюсь, скоро нас ждут ещё парочку.
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