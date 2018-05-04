Короткий путеводитель по выходным

Рабочая неделя была оскорбительно короткой, но выходные будут! Ниже — пара самых ярких событий на каждый день.

Пятница, 4 мая В пятницу, субботу и воскресенье во Дворце водных видов спорта проходят соревнования ФИНА по прыжкам в воду. Едут спортсмены из 14 стран. Начало в 10.00 и 17.30. Вход — от 150 рублей.

В «Корстоне» выступает питерская рэп-группа Krec. В середине нулевых они были очень популярны. Особенно «Нежностью». Начало концерта в 22.00. Вход — от 1 000 рублей.

Суббота, 5 мая На площадке у Центрального стадиона откроется Парк футбола. Он будет работать два дня — субботу и воскресенье. Там можно увидеть бывшего защитника мадридского «Реала» Мичела Сальгадо, уточнить расписание матчей и познакомиться с талисманом футбольного чемпионата — Забивакой. Парк работает с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Воскресенье, 6 мая На автодроме KazanRing открывают сезон. Будут гонки. Другие развлечения, связанные с быстрой ездой, тоже будут. Можно посмотреть автомобили на выставке, побывать на чемпионате по автозвуку и тест-драйвах. Начало праздника в 12.00. Вход свободный.

В кинотеатрах новинки недели:

«Мстители. Война бесконечности» с Робертом Дауни мл., Крисом Хемсвортом Марком Руффало и Бенедиктом Камбербэтчем. Главный герой новых «Мстителей» — межгалактический тиран Танос, который вот-вот найдет Камни Бесконечности и распорядится Землей по своему усмотрению.

«Собибор» — военная драма, режиссерский дебют Константина Хабенского . Фильм о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти.

Мультфильм Уэса Андерсона «Остров собак». 12-летний мальчик Атари Кобаяши летит на мусорный остров, чтобы найти свою собаку по кличке Спортс.

Полная афиша мероприятий на выходные смотрите в разделе «Афиша» — здесь.

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