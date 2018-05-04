Первый всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие»

С 2 по 5 июля 2018 года в центральном выставочном зале «Манеж» Союз архитекторов России проведет первый всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие».

Фестиваль «Архитектурное наследие» — это открытая выставочная и деловая площадка, демонстрирующая лучшие примеры восстановления исторической застройки и освещающая широкий спектр вопросов по сохранению архитектурного наследия России.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации , Союза реставраторов России, Российской Академии архитектуры и строительных наук, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, с участием администраций субъектов Российской Федерации, региональных отделений Союза архитекторов России, профильных общественных организаций, фондов, ассоциаций, гильдий и других неправительственных организаций.

Цель Фестиваля — популяризация уникальных образцов зодчества, выявление положительных тенденций и прогрессивных течений в разработке проектов по сохранению архитектурного наследия и их современного использования. Фестиваль планируется проводить один раз в два года. «Архитектурное наследие» является творческим продолжением региональных фестивалей и смотров-конкурсов по сохранению и развитию объектов архитектурного, инженерного, градостроительного и ландшафтного наследия.

Участниками и партнерами Фестиваля являются государственные органы субъектов Российской Федерации, отвечающие за сохранение объектов культурного наследия, архитектуру и строительство; профильные общественные организации, зарубежные неправительственные организации, гильдии, союзы, музеи, библиотеки, архивы, фонды, реставраторы, архитекторы, художники, мастера реставрационного дела и т.д.

В рамках Фестиваля предусмотрено 4 смотра-конкурса:

1. Смотр-конкурс «Регионы России» проводится в целях демонстрации лучших примеров сохранения памятников архитектуры, развития градостроительного садово-паркового искусства, создания новой жизни в исторических поселениях. Важной задачей станет выявление проблемных вопросов по сохранению наследия в регионах России. По результатам конкурса Дипломы — «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый», а также специальные награды присуждаются администрациям субъектов РФ, организациям муниципальных органов в регионах России.

2. Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития» направлен на определение лучших работ по сохранению и приспособлению объектов архитектурного наследия к современным условиям, в том числе промышленных и инженерных сооружений. Специальные награды Фестиваля будут присуждены научным и проектным коллективам, архитекторам, инженерам, исследователям, работы которых способствуют сохранению и рациональному использованию архитектурного, инженерного, градостроительного наследия.

3. Смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа» организован с целью выявления лучших студенческих концепций и преподавательских коллективов. Дипломы Фестиваля будут вручены студентам и коллективам преподавателей профильных вузов и колледжей, которые разрабатывают учебные проекты в сфере сохранения архитектурного, природного, градостроительного наследия России.

4. Конкурс «Лучшее печатное издание» осуществляется для распространения научных достижений и популяризации знаний об отечественном и мировом опыте реставрации, привлечения внимания профессионалов и широкой общественности к лучшим образцам изданий о реставраторах. Дипломы присуждаются исследователям, архитекторам, историкам, экспертам, опубликованные работы которых способствуют популяризации сохранения всех видов наследия, а также творчества его авторов.

Выставки Фестиваля продемонстрируют собрания отечественных и зарубежных проектных работ в области сохранения, реставрации и приспособления объектов культурного наследия.

1. Выставка «Архитектурное наследие России XX века. От авангарда до модернизма» посвящена проблемам сохранения памятников архитектуры и градостроительства;

2. Международная выставка «Зарубежный опыт сохранения памятников архитектуры» посвящена положительным примерам реставрационного проектирования в Европе;

3. «SOS. Спасаем вместе» посвящена объектам, нуждающимся в неотлагательных мерах по их сохранению.

Деловая программа Фестиваля предусматривает проведение международной научной конференции «Архитектурное наследие России — XX век. От авангарда до модернизма». Также запланированы круглые столы Департамента культурного наследия Москвы и международной общественной организации «EUROPA-NOSTRA». В ходе Фестиваля будут проведены мастер-классы на стендах мастеров реставрации: проектных мастерских, производственных организаций, представительств фирм, предприятий по производству строительных и реставрационных материалов, проектированию и отделке интерьеров. Кроме того, обширная деловая программа Фестиваля включает в себя лекции, дискуссии, презентации и церемонию награждения лауреатов Фестиваля.

Культурная программа Фестиваля предполагает организацию экскурсий по Москве и Московской области для специалистов городов России и Зарубежья и концерты национальных коллективов России.

В рамках Фестиваля издается официальный каталог, содержащий полную информацию о Фестивале, участниках, партнерах, выставках, мероприятиях деловой и культурной программ.