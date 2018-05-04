С Днем Победы жителей Измайлова поздравят артисты российской эстрады

Традиционный праздничный концерт «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был герой» пройдет 8 мая для жителей района Измайлово.

Накануне празднования 73-й годовщины Дня Победы на Измайловском бульваре напротив дома №41 состоится большой концерт для жителей и гостей района. Перед зрителями выступят финалист проекта «Голос. Дети» и финалист детского Евровидения-2015 Михаил Смирнов , а также финалист музыкального конкурса «Новая волна-2017» Стас Море и участница проекта «Голос», финалистка тура на Евровидение Мари Карне. Также на сцену выйдет еще один участник проекта «Голос. Дети» Андрей Клубань.

Зрителей в этот день ожидает обширная хореографическая программа. Перед москвичами выступит Шоу-группа «Академики», а ансамбль «Московское время» и Клуб военно-патриотической песни «Катюша» исполнят народные песни и популярные в прошлом веке произведения.

Помимо этого для участников праздника будут проведены увлекательные конкурсы и творческие мастер-классы. Любой желающий сможет отведать душистую кашу из настоящей военно-полевой кухни.

Организатор праздника — аппарат Совета депутатов МО Измайлово.

Начало концерта в 16 часов.