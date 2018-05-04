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С Днем Победы жителей Измайлова поздравят артисты российской эстрады
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С Днем Победы жителей Измайлова поздравят артисты российской эстрады 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Традиционный праздничный концерт «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был герой» пройдет 8 мая для жителей района Измайлово.
Накануне празднования 73-й годовщины Дня Победы на Измайловском бульваре напротив дома №41 состоится большой концерт для жителей и гостей района. Перед зрителями выступят финалист проекта «Голос. Дети» и финалист детского Евровидения-2015 Михаил Смирнов, а также финалист музыкального конкурса «Новая волна-2017» Стас Море и участница проекта «Голос», финалистка тура на Евровидение Мари Карне. Также на сцену выйдет еще один участник проекта «Голос. Дети» Андрей Клубань.
Зрителей в этот день ожидает обширная хореографическая программа. Перед москвичами выступит Шоу-группа «Академики», а ансамбль «Московское время» и Клуб военно-патриотической песни «Катюша» исполнят народные песни и популярные в прошлом веке произведения.
Помимо этого для участников праздника будут проведены увлекательные конкурсы и творческие мастер-классы. Любой желающий сможет отведать душистую кашу из настоящей военно-полевой кухни.
Организатор праздника — аппарат Совета депутатов МО Измайлово.
Начало концерта в 16 часов.
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