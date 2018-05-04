Юная жительница Измайлова нарисовала самую симпатичную лошадь

Она получила приз зрительских симпатий конкурса «Дети рисуют лошадь».

Конноспортивный клуб «Измайлово» недавно провел конкурс рисунков «Дети рисуют лошадь». В конкурсе приняли участие жители разных районов, разной подготовки, многие мальчики и девочки писали свои картины на праздниках, которые проводил КСК «Измайлово». И членам жюри пришлось не просто поработать, а проявить титанические усилия, чтобы отобрать лучших из лучших, чтобы определить победителей в разных номинациях. И вот пришло время подвести итоги.

Приз зрительских симпатий в результате всех просмотров, отборов и голосований, а это, безусловно, самый демократичный выбор, завоевала воспитанница дошкольных групп школы № 2094 Олеся Нелипович. За ее картину было отдано наибольшее количество голосов.

Олесе в конце апреля вручили заслуженные награды, а школа №2094 получила благодарность за большое количество работ, представленных на конкурс.