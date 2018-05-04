Саратовский НПЗ стал участником зонального тура корпоративного конкурса

Несколько конкурсных дней представители 22 дочерних обществ компании удивляли, восхищали и дарили свои эмоции членам жюри и зрителям. Соревнуясь в разных жанрах, участники еще раз доказали, как важен фестиваль, как широка география его талантов. Зональный тур на черноморском побережье объединил более 600 человек, среди которых не только работники Компании, но и члены их семей, а также ученики „Роснефть-классов“.

Команда Саратовского НПЗ, состоящая из 19 участников, продемонстрировала на фестивале свои творческие способности и таланты. Представленные ими сценические номера включали сложные элементы и технику: жонглирование и ходьба на ходулях, танцевальные па на высоких полупальцах и работа ног в стиле Хайланд, стремительное вращение в историческом вальсе… Юные и взрослые конкурсанты в очередной раз прославили имя Саратовского НПЗ, завоевав максимальное количество наград: четыре I места, четыре II места и два III места.

Председатель жюри — известный советский и российский пианист, композитор, актёр и телеведущий Левон Оганезов дал оценку фестивалю:

— Очень хорошо, что такой конкурс есть! Компания „Роснефть“ объединила выступления творческих работников и их детей в большое, красочное мероприятие-фестиваль. Не понаслышке знаю, что много талантливых людей вышло из самодеятельности. Саратов, как и многие волжские города, сохранил традиции самодеятельных коллективов, успешно работающих и выступающих во Дворцах культуры. Бывая за рубежом, убедился, что наш русский народ намного талантливее! Времена меняются, но музыка и искусство остается!

Климат южного города способствовал проведению репетиций на открытых площадках. Кроме выступлений, участники имели возможность посетить творческие встречи и мастер-классы. Так, член жюри, хореограф, художественный руководитель балета Street jazz Сергей Мандрик, продемонстрировал ребятам мастерство танца и дал практические рекомендации под тенью раскидистых сосен, а Заслуженный художник России, Член-корреспондент Российской Академии художеств Олег Леонов провел мастер-класс изобразительного искусства на берегу моря, где инструментом стали не краски и кисти, а материал, подаренный самой природой.

Организаторы фестиваля постарались наполнить и без того насыщенные дни конкурса интересными мероприятиями. В свободные от репетиций время участники фестиваля посетили дельфинарий и познакомились с достопримечательностями гостеприимного города Туапсе, а музыкальным подарком для всех стало выступление на фестивале члена жюри, российского певца, автора песен, поэта, композитора и актёра Алексея Гомона.