Губернатор пригласил Рождера Гловера сыграть «smoke on the water» в Ленобласти

Музыкальный оpen-air «Дым над водой» пройдет у подножия самого большого горнолыжного склона Ленинградской области, на берегу заповедного озера Красное.

В течение нескольких дней на фоне живописных пейзажей прозвучат классические произведения и кавер-версии мировых хитов в исполнении симфонического оркестра, а также выступят известные рок-музыканты. Благодаря развитой инфраструктуре и уникальному расположению склонов (в форме амфитеатра), фестиваль «Дым над водой» сможет принять до 30 тысяч зрителей и станет заметным событием в культурной жизни региона.

На фестиваль планируется пригласить музыкантов группы Deep Purple, которые являются авторами легендарной композиции «Smoke on the water».