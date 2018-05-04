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Губернатор пригласил Рождера Гловера сыграть «smoke on the water» в Ленобласти
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Губернатор пригласил Рождера Гловера сыграть «smoke on the water» в Ленобласти 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Музыкальный оpen-air «Дым над водой» пройдет у подножия самого большого горнолыжного склона Ленинградской области, на берегу заповедного озера Красное.
В течение нескольких дней на фоне живописных пейзажей прозвучат классические произведения и кавер-версии мировых хитов в исполнении симфонического оркестра, а также выступят известные рок-музыканты. Благодаря развитой инфраструктуре и уникальному расположению склонов (в форме амфитеатра), фестиваль «Дым над водой» сможет принять до 30 тысяч зрителей и станет заметным событием в культурной жизни региона.
На фестиваль планируется пригласить музыкантов группы Deep Purple, которые являются авторами легендарной композиции «Smoke on the water».
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